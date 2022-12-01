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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре в Берлине 30 ноября 2022 года
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре в Берлине 30 ноября 2022 годаФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

ФРГ и Норвегия: НАТО должно защитить подводные трубопроводы

Олег Соколенко
32 мин. назад

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре призвали НАТО защитить подводные трубопроводы и кабели связи. Генсек альянса Йенс Столтенберг одобрил эту инициативу.

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Канцлер Германии и премьер-министр Норвегии призвали НАТО защитить подводные трубопроводы и кабели связи, создав для этого специальную координационную структуру. Такое заявление Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Йонас Гар Стёре сделали по итогам двусторонней встречи в столице ФРГ, в преддверии Берлинской конференции по безопасности.

"Трубопроводы, кабели телефонной связи и интернета - жизненно важные коммуникации для наших государств, их безопасности должно уделяться первостепенное внимание. Не в последнюю очередь недавние атаки на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" показали, насколько большие риски существуют в этой области", - сказал Шольц. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, также прибывший в Берлин на конференцию, приветствовал эту инициативу. "Мы усилили меры безопасности после недавних диверсий на "Северных потоках", и жизненно важно сделать еще больше, чтобы убедиться, что наша морская инфраструктура защищена от будущих атак", - сказал он.

Норвегия передаст Украине часть выросших газовых доходов

Йонас Гар Стёре пообещал, что Норвегия направит часть своих выросших доходов от экспорта газа на помощь Украине и другим странам, пострадавшим в результате глобального энергетического кризиса. Агрессия РФ против Украины также привела к росту цен на энергоносители, что и принесло дополнительную прибыль Норвегии.

Олаф Шольц, в свою очередь, поблагодарил Норвегию за то, что она увеличила поставки газа в Германию на 10%, чтобы скомпенсировать прекращение поставок из России. Канцлер ФРГ также заявил, что его страна и дальше будет одним из лидеров в деле защиты Европы и европейских свобод, в том числе и военными методами.

"Ни один агрессор не должен сомневаться в том, что мы твердо намерены защищать каждого нашего союзника и каждый дюйм территории альянса всеми силами, которые имеются в нашем распоряжении", - подчеркнул Шольц.

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