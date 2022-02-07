Фразеологизмы в немецком языке

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Немцы часто упоминают детей, когда говорят о том, что с ними совсем не связано. В каких ситуациях используются такие выражения, рассказываем в нашей галерее.
Фразеологизмы - образные формулировки, дословный перевод которых зачастую полностью расходится с подлинным значением. Это относится и к выражениям, связанным с детьми. Рассказываем о самых употребительных словосочетаниях в немецком языке.