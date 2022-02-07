Фразеологизмы в немецком языке

Интересные фразеологизмы

Выражение "Wir werden das Kind schon schaukeln" на самом деле не имеет никакого отношения ни к качелям, ни к колыбели, хотя общий посыл - тоже успокаивающий. Тот, кто использует этот фразеологический оборот, уверен, что все будет хорошо.