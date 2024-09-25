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Франкфуртская опера названа лучшим оперным театром Германии

Лена Шмиц
25 сентября 2024 г.

Звания "театра года" Оперный театр во Франкфурте-на-Майне удостаивается уже в восьмой раз. Внимание театроведов он привлек и в других категориях.

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Оперный театр во Франкфурте-на-Майне
Оперный театр во Франкфурте-на-МайнеФото: Arne Dedert/picture alliance/dpa

Оперный театр во Франкфурте-на-Майне в восьмой раз в общей сложности и в третий раз подряд удостоен звания "лучшего немецкого оперного театра". Театральные и музыкальные критики отмечают его "безошибочное чутье в подборе драматургически правдоподобного, захватывающего, новаторского и разнообразного репертуара". Франкфуртская опера, которой с 2002 год руководит Бернд Лёбе (Bernd Loebe), относится к самым известным театрам в Европе. В опросе, который ежегодно проводит берлинский профильный журнал Opernwelt среди экспертов и результаты которого были опубликованы в среду, 25 сентября, он обошел конкурентов из Страсбурга, Дортмунда и Ульма.

Оперные постановки года

Оперным режиссером года театроведы назвали сотрудницу Франкфуртской оперы уроженку США Лидию Штайер (Lydia Steier) - прежде всего за ее постановку "Аиды". В этом же театре занят и лучший немецкий оперный хор. Франкфуртская опера также отмечена еще в одной категории. Здесь, по мнению критиков, состоялась одна из пяти лучших постановок года: "Тангейзер" Мэтью Уальда. Этот спектакль был для южноафриканского режиссера дебютом во Франкфурте.

Кроме того к постановкам года эксперты отнесли "Моисея и Аарона" Лоренцо Фиориниса в Бонне, "Пиковую даму" Тимофея Кулябина в Лионе, "Пассажирку" Тобиаса Кратцера (Tobias Kratzer) в Баварской государственной опере в Мюнхене и "Греческие пассионы" Саймона Стоуна, показанные в рамках Зальцбургского фестиваля.

Лучшие оперные исполнители и оркестр  

Оркестром года объявлен Баварский государственный оркестр, а лучшим дирижером назван Пабло Эрас-Касадо за его интерпретацию "Парсифаля" на фестивале музыки Рихарда Вагнера в Байройте. К лучшим оперным исполнителям театральные критики отнесли литовскую оперную певицу Асмик Григорян и тенора Джона Осборна. Российский оперный режиссер Дмитрий Черняков, названный в сезоне 2022/2023 оперным режиссером года, на сей раз отмечен как лучший сценограф.

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