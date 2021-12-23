Президент ФРГ выступил с рождественским обращением к согражданам

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал граждан страны к сплоченности в условиях роста социальной напряженности, вызванного продолжающимся кризисом из-за пандемии коронавируса. "В условиях демократии мы не обязаны придерживаться единого мнения. Но, пожалуйста, давайте помнить о том, что мы - одна страна! Мы должны быть в состоянии смотреть друг другу в глаза и после пандемии. И мы хотим жить вместе также после пандемии", - отметил глава германского государства в субботу, 25 декабря, в своем традиционном рождественском обращении к гражданам Германии.

За благоразумие и ответственность в условиях пандемии

Конечно, в сложившейся ситуации есть место конфликтам, чувству неопределенности и страхам - и никому не запрещено об этом говорить, подчеркнул федеральный президент.

"Решающим фактором является то, как мы говорим об этом - в семье, в кругу друзей, на публике. Мы ощущаем, что по прошествии двух лет распространяется разочарование, раздражение, отчуждение и, к сожалению, даже открытая агрессия", - признал Штайнмайер и при этом воздал благодарность гражданам, которые на протяжении всех прошедших месяцев проявляли благоразумие и ответственность. К ответственности он призвал и каждого отдельного человека. "Государство не может надеть за нас защитную маску, не может сделать за нас прививку. Нет, это зависит от нас, от каждого человека!" - подчеркнул президент.

Как отметил далее глава германского государства, общество должно прийти к новому пониманию того, что такое доверие, свобода и ответственность. "Свобода что - громкий протест против любого правила? А не означает ли порой свобода также, что необходимо ограничивать себя ради защиты свободы других?" - сказал Штайнмайер.

В данном контексте он обратил внимание и на проблему защиты климата. "И тут тоже не будет одного правильного ответа, который убедил бы всех. Вместо этого нам придется снова и снова приходить к пониманию. И я уверен: мы сможем приходить к соглашению", - отметил президент.

За солидарность и поддержку нуждающихся

Оглядываясь на уходящий 2021 год, Штайнмайер вспомнил о таких принесших горе и нанесших громадный ущерб катаклизмах, как разрушительные наводнения, произошедшие летом на западе и юге Германии. Он также отметил, что его мысли и о военнослужащих, которые вернулись домой из Афганистана, и о людях, которые остались в этой стране и вынуждены жить там в условиях нужды и голода. Президент ФРГ выразил обеспокоенность и в связи с ситуацией в других кризисных регионах, в том числе в связи с нынешней обстановкой на востоке Европы.

Одновременно Штайнмайер вспомнил и то, что придавало надежду. "Я думаю об огромной солидарности с жертвами наводнения, о пожертвованиях и, прежде всего, о большой активной помощи. Я думаю о многих людях - молодых и не очень молодых, - которые привержены делу защиты окружающей среды и климата", - поделился своими мыслями президент.

С надеждой на новое правительство Германии

По словам Штайнмайера, его мысли также о немецких избирателях, которые приняли участие в недавних, прошедших в условиях демократии парламентских выборах. Сейчас многие люди с любопытством, а также с надеждой смотрят на новое федеральное правительство, которое многое намерено предпринять на благо нашей страны, отметил в заключении своего традиционного рождественского обращения президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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