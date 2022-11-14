Фонд Open Press объявлен "нежелательной организацией" в РФ

Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной организацией" французский фонд Open Press, который связывают с оппозиционером и бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщается на сайте ведомства .

Прокуратура пишет, что провела проверку неких материалов, подробности о которых не уточняются, и пришла к выводу, что деятельность Open Press "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России". В чем заключается эта деятельность или угрозы, не указано. Статус "нежелательной" фактически запрещает деятельность организации: за любое сотрудничество с ней по российским законам предусмотрено наказание.

Open Press упоминается в заявлении "Открытых медиа", основанных Ходорковским, о прекращении работы в России. Проект закрылся в августе 2021 года. Его руководство опасалось внесения в реестр "нежелательных организаций" после блокировки сайта, так как прокуратура обосновала это связями с другими "нежелательными".

В апреле 2017 года "нежелательными" в России стали несколько зарегистрированных в Великобритании организаций Михаила Ходорковского с названиями "Otkrytaya Rossia" и "Open Russia". Прокуратура усмотрела в их деятельности "инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации". Это дало российским властям повод для преследования за причастность к движению "Открытая Россия", юридически не имеющего отношения к запрещенным проектам.

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