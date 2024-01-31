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Французские парламентарии одобрили свободу делать аборт

Олег Соколенко
31 января 2024 г.

Нижняя палата парламента Франции подавляющим большинством одобрила внесение в конституцию страны положения о "гарантированной женщинам свободе прибегать к аборту". Пройти верхнюю палату законопроекту будет труднее.

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Участницы митинга в Международный день безопасного аборта, 28 сентября 2023 года в Париже
Участницы митинга в Международный день безопасного аборта, 28 сентября 2023 года в ПарижеФото: Thomas Samson/AFP

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции во вторник, 30 января, подавляющим большинством одобрила внесение в конституцию страны положения о "гарантированной женщинам свободе прибегать к аборту". За принятие законопроекта проголосовали 493 депутата, в том числе практически в полном составе - коалиция президента Эмманюэля Макрона и левая оппозиция. Против высказались только 30 депутатов.

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, комментируя результаты голосования, написал в соцсети X, что Национальная ассамблея и правительство "не пропустили рандеву с историей женщин".

Получить одобрение Сената - верхней палаты французского парламента - законопроекту будет сложнее. Многие сенаторы-центристы или правые считают, что аборты - не конституционный вопрос, и добавлять норму о них в основной закон страны не нужно, так как ничто проведение таких операций в стране не ограничивает. Именно в интересах прохождения документа через Сенат правительством была выбрана формулировка о "гарантированной свободе", а не о "праве" на аборт - против закрепления такого права для женщин выступают многие консерваторы.

Обещание Макрона и народная поддержка

Гарантировать в конституции Франции свободу для женщин делать аборт пообещал в октябре прошлого года Эмманюэль Макрон. Ранее, в июне Верховный суд США принял историческое решение, отменившее конституционное право на аборт на федеральном уровне. После этого прерывание беременности стало незаконным в 14 штатах США. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

Согласно французскому законодательству, изменения в конституцию страны также могут быть внесены решением общенационального референдума. Однако правительство страны выбрало путь получения одобрения от парламента.

Опрос, проведенный в ноябре 2022 года, показал, что за закрепление в основном законе права женщин совершать аборт выступают 89 процентов населения страны. Декриминализованы аборты во Франции были еще в 1975 году.

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