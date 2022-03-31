Французские власти заморозили право собственности на два вертолета Усманова

На 37-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 1 апреля (время московское).

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Власти Франции заморозили право собственности на два вертолета, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Алишеру Усманову, сообщает 31 марта журнал Forbes. Речь идет о моделях Airbus Helicopters H175 с хвостовым номером M-DLBR и Eurocopter EC155 с хвостовым номером M-DLBA. Уточняется, что первый вертолет был арестован 22 марта на Лазурном берегу Франции, а второй - 25 марта в Монако.

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На Пушкинской площади в Москве днем 31 марта задержали женщину, читавшую стихотворение Николая Некрасова "Внимая ужасам войны". Как сообщило вечером того же дня онлайн-издание "ОВД-Инфо", имя задержанной - Любовь Сумм. Ее отпустили из отдела после составления протокола по статье о дискредитации вооруженных сил РФ.

Хроника событий 31 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 марта 00.00 - 13.59 >>>

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