 Французские власти заморозили право собственности на два вертолета Усманова | Новости из Германии о России | DW | 31.03.2022

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Россия

Французские власти заморозили право собственности на два вертолета Усманова

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 апреля.

Предприниматель Алишер Усманов с президентом РФ Владимиром Путиным

Алишер Усманов с президентом РФ Владимиром Путиным

На 37-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 1 апреля (время московское).

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Власти Франции заморозили право собственности на два вертолета, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Алишеру Усманову, сообщает 31 марта журнал Forbes. Речь идет о моделях Airbus Helicopters H175 с хвостовым номером M-DLBR и Eurocopter EC155 с хвостовым номером M-DLBA. Уточняется, что первый вертолет был арестован 22 марта на Лазурном берегу Франции, а второй - 25 марта в Монако.

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На Пушкинской площади в Москве днем 31 марта задержали женщину, читавшую стихотворение Николая Некрасова "Внимая ужасам войны". Как сообщило вечером того же дня онлайн-издание "ОВД-Инфо", имя задержанной - Любовь Сумм. Ее отпустили из отдела после составления протокола по статье о дискредитации вооруженных сил РФ.

Хроника событий 31 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 марта 00.00 - 13.59 >>>

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  • Тростянец, 30 марта

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    Автор: Николай Пермяков


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Людмила Улицкая: отношения между русским и украинским народами могут быть отравлены на сто лет (31.03.2022)

Ссылки в интернете

Статья журнала Forbes об аресте двух вертолетов Алишера Усманова властями Франции

Exclusive: France Freezes Ownership Of Two Helicopters Linked To Sanctioned Russian Billionaire Alisher Usmanov

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