Франция ужесточает правила въезда из Великобритании

Власти Франции намерены усилить контроль для въезжающих в эту страну жителей Великобритании, где быстро распространяется новый вариант коронавируса - омикрон, сообщило правительство в Париже в четверг, 16 декабря. Так, срок действия тестов на антиген и ПЦР-тестов для прибывающих из Соединенного Королевства сократится с 48 часов до 24 часов, кроме того, будет сокращен перечень оснований для их въезда во Францию.

"Мы собираемся установить еще более жесткий контроль, чем сейчас", - заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM. "Туристические и деловые поездки для лиц, не имеющих гражданства Франции либо другой страны Евросоюза, будут ограничены", - пояснил он.

По словам Атталя, все прибывающие должны будут регистрироваться через специальное приложение и уходить на семидневную самоизоляцию. В случае отрицательного теста на коронавирус через 48 часов после въезда во Францию карантин можно завершить. Пока эти ограничения касаются только невакцинированных жителей Соединенного Королевства.

"Наша цель - ограничить, насколько это возможно, распространение омикрона на нашей территории", - сказал Атталь, добавив, что на данный момент во Франции подтверждены 240 случаев заражения этим вариантом.

В Великобритании новый максимум заразившихся

По данным на 15 декабря, суточный прирост инфицирования коронавирусом в Великобритании составил 78 610 случаев, это максимальный показатель с начала пандемии.

Власти Франции в тот же день сообщили о 65 713 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа, за все время пандемии зарегистрировано 8,4 млн инфицированных. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 120 983.

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