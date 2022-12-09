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Эмманюэль МакронФото: Dominique Jacovides/abaca/picture alliance
ОбществоФранция

Франция сделает презервативы бесплатными для молодежи

Дмитрий Вачедин
27 мин. назад

Эмманюэль Макрон пообещал революцию в области предохранения уже с 1 января.

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Уже с 1 января 2023 года молодые французы всех полов от 18 до 25 лет смогут бесплатно получать презервативы в аптеках страны. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на мероприятии, посвященном вопросам здравоохранения, пишет газета Liberation. Позже Макрон объявил об этом решении и в своем твите.

Такой шаг французский лидер назвал "маленькой революцией в области предохранения", объяснив его ростом числа заболеваний, передающихся половым путем.

Макрон также объявил и о других мерах в этой области: бесплатном доступе в аптеках к средствам экстренной контрацепции для всех женщин, бесплатном обследовании без рецепта для людей моложе 26 лет на инфекции, передающиеся половым путем, помимо ВИЧ.

Во Франции уже действуют меры, облегчающие доступ молодых французов к противозачаточным средствам (противозачаточные таблетки для этой категории граждан бесплатны уже год) и мерам профилактики и лечения - в стране существует бесплатная проверка на ВИЧ и венерические заболевания.

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