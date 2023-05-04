Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 мая.

На 435-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 4 мая (время московское).

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Франция работает над новым пакетом помощи Украине, заявила министр иностранных дел страны Катрин Колонна в беседе с Radio France, Глава французского внешнеполитического ведомства не привела подробности.

Кроме того, Колонна отметила, что российская власть "заточена в параллельной реальности". Париж "не заинтересован в усилении этой ментальной изоляции", добавила глава МИД Франции.

В то же время она выразила обеспокоенность высказываниями зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, призвавшего к "физическому устранению" украинского президента после утверждений Кремля об атаке Украины на резиденцию президента РФ с помощью беспилотников. Медведев вновь отличился "возмутительными высказываниями, словесной эскалацией, которая достойна сожаления. В очередной раз эта эскалация идет из России, в очередной раз он стремится несомненно запугать, напугать, найти предлоги, которые могли бы оправдать неоправданное", отметила Колонна.

Хроника событий 4 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 мая 14.00 - 23.59 >>>

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