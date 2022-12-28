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Министр вооруженных Франции Себастьен Лекорню и глава Минобороны Украины Алексей Резников в Киеве 28 декабря 2022 года
Министр вооруженных Франции Себастьен Лекорню и глава Минобороны Украины Алексей Резников в Киеве 28 декабря 2022 годаФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфликтыУкраина

Франция предоставит Украине оружие на 200 млн евро

Олег Соколенко
22 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 декабря.

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На 309-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 29 декабря (время московское).

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Владимир Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде призвал "беречь единство, несмотря на любые личные эмоции и интересы". "Единство - это то, что позволяет нам сейчас укреплять общество, укреплять наше государство и менять негативные тенденции нашей многовековой истории, -сказал украинский президент. - Чем сильнее единство - тем более быстрой и крупной победы мы добьемся". 

Зеленский добавил, что "никто на фронте не поймет тех, кто, имея любой политический вес или властную позицию, будет пытаться вернуться к старой жизни, к жизни до 24 февраля". По его словам, каждого, кто попытается сыграть против независимости Украины - будь то политической, экономической или духовной, - ожидает "мгновенный и жесткий ответ".

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Париж создает фонд в размере 200 млн евро, который позволит Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей. Об этом сообщил сегодня в Киеве министр вооруженных Франции Себастьен Лекорню в ходе совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Прибыв в украинскую столицу, Лекорню встретился с Резниковым и Зеленским. Он заявил о "надежной и постоянной поддержке", которую Франция оказывает Украине с начала войны. “Мы изучили потребности украинской армии для продолжения этой помощи в 2023 году", - написал французский министр в Twitter.

Хроника событий 28 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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