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Франция предложила помощь Украине в свете разрушения КГЭС

Даниил Сотников
15 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 июня.

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Разрушенная дамба Каховской ГЭС, через которую идет вода из водохранилища
Разрушенная плотина Каховской ГЭСФото: Ukrainian Presidential Office via AP/picture alliance

На 469-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 7 июня (время московское).

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Франция готова оказать помощь Украине в ликвидации последствий разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. С соответствующим предложением выступило французское министерство иностранных дел. Париж глубоко обеспокоен гуманитарными и экологическими последствиями происшествия для пострадавшего населения Украины, а также для безопасности Запорожской атомной электростанции. Разрушение плотины КГЭС вновь иллюстрирует трагические последствия агрессии, за которую Россия несет исключительную ответственность, подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве.

Хроника событий 6 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 июня 00.00 - 13.59 >>>

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