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Подготовка украинских военных в Великобритании, фото из архиваФото: Peter van den Berg/Avalon/Photoshot/picture alliance
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Франция обучит 2000 украинских солдат

Жан Рофе
1 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 октября.

https://www.dw.com/ru/francia-obucit-2000-ukrainskih-soldat/a-63453833

На 235-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 16 октября (время московское).

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Из украинских портов в субботу вышли семь судов с подсолнечным маслом, кукурузой и пшеницей, они перевозят в общей сложности 101 251 тонну зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы. "По состоянию на 15 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 549 455 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 690 судов - 349 на прибытие в украинские порты и 341 - на выход из них", - говорится в сообщении совместного координационного центра. Соглашение о вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного – было подписано 22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины.

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Франция обучит до 2000 украинских военных, заявил изданию Le Parisien министр обороны Себастьен Лекорню. Солдаты ВСУбудут прикомандированы к французским подразделениям на несколько недель. По его словам, президент Эмманюэль Макрон уже одобрил этот план.  Министр также сообщил, что Франция передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale, их количество "согласовывается с украинцами, но оно будет существенным, чтобы позволить им защищать свое небо".

 

Хроника событий 15 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 октября 00.00 - 13.59 >>>

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