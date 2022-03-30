 Фотохроника войны в Украине - 31 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 31.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 31 марта

Кирпичная печь посреди развалин, похороны семьи в Краматорске, фотографии из Мариуполя, Броваров, Ясногородки и Одессы, где дали имена двум дельфинам: Украина и Victory.

  • Киев, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Александр, 61 год, только что эвакуирован в Киев из разрушенного города Ирпень. Также в фотохронике войны в Украине от 31 марта - кадры из Кухарей, Мариуполя, Броваров, Ясногородки, Донецка, Чернигова, Краматорска, Ватикана и в самом конце - из Одессы, где дали имена двум маленьким дельфинам: Украина и Victory.

  • Кухари, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Кирпичная печь посреди развалин сгоревшего дома в селе Кухари Киевской области.

  • Кухари, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Автобусная остановка. В селе Кухари были разрушены многочисленные жилые дома, школа и мемориал погибшим во время Второй мировой войны.

  • Киев, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Лариса Колесник, 82 года, в Киеве после эвакуации из Ирпеня.

  • Бровары, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    На окраине города Бровары - примерно в 40 километрах от Киева.

  • Киев, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Раненый украинский солдат после эвакуации из Киевской области в Киев.

  • Чернигов, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Короленко.

  • Стебник, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Военные похороны в городе Стебник Львовской области. 59-летний Василь Веклюк погиб около города Попасная в Луганской области.

  • Мариуполь, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Медицинская сестра Светлана Савченко, 56 лет, около разрушенного жилого здания в Мариуполе.

  • Мариуполь, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Учительница русского языка Людмила, 71 год, и металлург Виктор, 63 года, готовят еду около входа в подвал жилого здания в Мариуполе.

  • Запорожье, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Автобус с беженцами, прибывший в Запорожье. Сюда уже эвакуировали многих жителей и продолжают вывозить людей из осажденного Мариуполя и других соседних мест.

  • Краматорск, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Похороны в Краматорске. Гроб с телом трехлетнего Николы Горяйнова, погибшего вместе с родителями Аней и Евгением во время попытки выбраться на машине из зоны боевых действий в Харьковской области.

  • Тростянец, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Местная жительница Нина Бабина, 63 года, около разрушенных во время временной оккупации домов в городе Тростянец.

  • Донецк, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Обрушившаяся часть жилого дома в городе Донецк на контролируемой сепаратистами территории "ДНР".

  • Ясногородка, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Ветеран войны в Афганистане Сергей Малышенко держит в руках свои обгоревшие медали посреди руин дома в селе Ясногородка Киевской области.

  • Ясногородка, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Еще один снимок из Ясногородки - здешнего семейного экопарка. Он тоже находился в зоне обстрелов, некоторые животные погибли. Сейчас отсюда уже вывезли нескольких лам, альпак, пеликанов, верблюдов, буйволов и ишаков.

  • Малая Александровка, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Противотанковые заграждения и дом с крышей в цветах национального флага Украины в Малой Александровке под Киевом.

  • Медыка, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Семья беженцев из Украины пересекает польскую границу на КПП Медыка.

  • Ватикан, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Во время генеральной аудиенции в Ватикане. Папа римский Франциск встретился с беженцами. На встрече также присутствовал посол Украины Андрей Юраш.

  • Одесса, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Украина и Victory, то есть Победа - так назвали двух новых обитателей Одесского городского дельфинария, родившихся здесь во время войны. Вот один из них с мамой.

    Автор: Николай Пермяков


  • Киев, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Александр, 61 год, только что эвакуирован в Киев из разрушенного города Ирпень. Также в фотохронике войны в Украине от 31 марта - кадры из Кухарей, Мариуполя, Броваров, Ясногородки, Донецка, Чернигова, Краматорска, Ватикана и в самом конце - из Одессы, где дали имена двум маленьким дельфинам: Украина и Victory.

  • Кухари, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Кирпичная печь посреди развалин сгоревшего дома в селе Кухари Киевской области.

  • Кухари, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Автобусная остановка. В селе Кухари были разрушены многочисленные жилые дома, школа и мемориал погибшим во время Второй мировой войны.

  • Киев, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Лариса Колесник, 82 года, в Киеве после эвакуации из Ирпеня.

  • Бровары, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    На окраине города Бровары - примерно в 40 километрах от Киева.

  • Киев, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Раненый украинский солдат после эвакуации из Киевской области в Киев.

  • Чернигов, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Короленко.

  • Стебник, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Военные похороны в городе Стебник Львовской области. 59-летний Василь Веклюк погиб около города Попасная в Луганской области.

  • Мариуполь, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Медицинская сестра Светлана Савченко, 56 лет, около разрушенного жилого здания в Мариуполе.

  • Мариуполь, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Учительница русского языка Людмила, 71 год, и металлург Виктор, 63 года, готовят еду около входа в подвал жилого здания в Мариуполе.

  • Запорожье, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Автобус с беженцами, прибывший в Запорожье. Сюда уже эвакуировали многих жителей и продолжают вывозить людей из осажденного Мариуполя и других соседних мест.

  • Краматорск, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Похороны в Краматорске. Гроб с телом трехлетнего Николы Горяйнова, погибшего вместе с родителями Аней и Евгением во время попытки выбраться на машине из зоны боевых действий в Харьковской области.

  • Тростянец, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Местная жительница Нина Бабина, 63 года, около разрушенных во время временной оккупации домов в городе Тростянец.

  • Донецк, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Обрушившаяся часть жилого дома в городе Донецк на контролируемой сепаратистами территории "ДНР".

  • Ясногородка, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Ветеран войны в Афганистане Сергей Малышенко держит в руках свои обгоревшие медали посреди руин дома в селе Ясногородка Киевской области.

  • Ясногородка, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Еще один снимок из Ясногородки - здешнего семейного экопарка. Он тоже находился в зоне обстрелов, некоторые животные погибли. Сейчас отсюда уже вывезли нескольких лам, альпак, пеликанов, верблюдов, буйволов и ишаков.

  • Малая Александровка, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Противотанковые заграждения и дом с крышей в цветах национального флага Украины в Малой Александровке под Киевом.

  • Медыка, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Семья беженцев из Украины пересекает польскую границу на КПП Медыка.

  • Ватикан, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Во время генеральной аудиенции в Ватикане. Папа римский Франциск встретился с беженцами. На встрече также присутствовал посол Украины Андрей Юраш.

  • Одесса, 30 марта

    Война в Украине - 31.03.2022

    Украина и Victory, то есть Победа - так назвали двух новых обитателей Одесского городского дельфинария, родившихся здесь во время войны. Вот один из них с мамой.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война России против Украины 
• Война в Украине: хроника событий

Контекст

Фотохроника войны в Украине - 30 марта

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