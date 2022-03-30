Фотохроника войны в Украине - 31 марта

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Кирпичная печь посреди развалин, похороны семьи в Краматорске, фотографии из Мариуполя, Броваров, Ясногородки и Одессы, где дали имена двум дельфинам: Украина и Victory.
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Германия начала подготовку к отключению газа, после чего Путин заверил Шольца, что можно платить за газ в евро. Тем временем власти Украины сообщают, что РФ продолжает обстрелы Киевской и Черниговской областей.
У Путина нет полной информации о реальном положении дел в войне с Украиной, заявил представитель Минобороны США. Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что США на самом деле не понимают, что происходит в Кремле.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 марта.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW продолжает следить за событиями 31 марта.
Анна Нетребко спустя месяц после начала войны осудила вторжение РФ в Украину. Но в Метрополитен-опере пока не готовы возобновить с ней контракт.
На фоне войны в Украине Турция хочет оставаться в тесном контакте и с Москвой, и с Киевом. Может ли она выступать в роли посредника, и какую цель преследует президент Эрдоган?
Германия предоставит Киеву противотанковые гранатометы, разведывательные дроны, минометы, автоматические пушки и другие вооружения, сообщает Süddeutsche Zeitung.