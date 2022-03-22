Фотохроника войны в Украине - 23 марта

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Горящий Мариуполь, желто-голубая подсветка консульства РФ в Гамбурге, снимки из больницы в Харькове, надпись на танкере с российской нефтью.
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