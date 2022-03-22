 Фотохроника войны в Украине - 23 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 23.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 23 марта

Горящий Мариуполь, желто-голубая подсветка консульства РФ в Гамбурге, снимки из больницы в Харькове, надпись на танкере с российской нефтью.

  • Киев, 23 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Тушение пожара после очередного обстрела Киева. Также в фотохронике войны в Украине от 23 марта - горящий Мариуполь, желто-голубая подсветка консульства РФ в Гамбурге, церемония в Бухенвальде, снимки из больницы в Харькове, надпись на танкере с российской нефтью, украинцы за границей встречают своих близких, акции протеста и солидарности.

  • Мюнхен, 23 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    23 марта мэр Киева Виталий Кличко по видеосвязи принял участие в заседании городского совета Мюнхена. Украинский политик поблагодарил этот город-побратим за уже оказанную помощь, а также отметил, что Киеву сейчас необходима пожарно-спасательная техника, машины скорой помощи, средства защиты населения - маски, противогазы и медикаменты.

  • Мариуполь, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Агентство Maxar Technologies опубликовало актуальные спутниковые снимки Мариуполя, на которых видны горящие многоэтажные жилые здания, а также разрушенные частные дома в этом осажденном городе.

  • Запорожье

    Война в Украине - 23.03.2022

    Автобус с жителями, эвакуированными из Мариуполя. Всего в город Запорожье 22 марта удалось вывезти более тысячи человек.

  • Одесса, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Так сейчас выглядят пляжи в Одессе - колючая проволока, противотанковые ежи, баррикады из песка.

  • Краков, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана в польском Кракове.

  • Мемориальный комплекс на территории бывшего концлагеря Бухенвальд, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Премьер-министр земли Тюрингия Бодо Рамелов выступает в мемориальном комплексе на территории бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд, где почтили память погибшего в результате российского обстрела города Харьков бывшего узника этого и нескольких других нацистских лагерей - 96-летнего Бориса Романченко.

  • Лозанна, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    "Террорист номер 1". Акция протеста в швейцарском городе Лозанна.

  • Гамбург, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Вечером 22 марта здание российского консульства в Гамбурге подсветили цветами украинского национального флага. Для этого в окнах дома напротив были установлены мощные проекторы. Спонтанная акция "Shame on you, Putin!" была организована одной из местных радиостанций. Полицейские на месте сообщили, что акция не была согласована с властями, на что в ходе проверки они указали ее участникам.

  • Балтийское море, 23 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Еще одна акция, привлекшая к себе внимание, состоялась в Балтийском море, где участники движения "Гринпис" большими буквами написали на борту танкера с российской нефтью фразу "Oil fuels war", призвав тем самым не финансировать войну в Украине, покупая нефть из РФ.

  • Харьков, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Харьков входит в число украинских городов, подвергающихся самым массированным воздушных атакам и обстрелам российской армии. По данным местных властей, здесь уже разрушено около тысячи зданий - школы, больницы, жилые дома.

  • Харьков, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Информационные агентства опубликовали снимки из харьковского госпиталя, куда поступают раненые. Пациенту из этой палаты врачам пришлось ампутировать правую ногу.

  • Харьков, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Жительница Харькова проходит лечение в госпитале после полученного ранения. Только за одну ночь на 23 марта, по данным военной администрации, Харьков пережил более тридцати обстрелов - из танков, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

  • Харьков, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Пострадавший во время обстрела города пожилой житель Харькова в своей больничной палате. Врачи борются здесь за жизни многих других пациентов с очень серьезными - страшными травмами и ранениями. Эти фотографии мы решили здесь не показывать.

  • Львов, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Боксерская груша с портретом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в одном из баров во Львове.

  • Пшемысль, 23 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Вокзал в польском городе Пшемысль. Число беженцев из Украины только в соседней Польше уже превысило два миллиона человек.

  • Кембридж, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Старковы - семья беженцев из украинского Харькова добралась до Калдекота около английского Кембриджа, где они теперь будут жить в этом доме. Члены семьи находились в пути более двадцати дней.

  • Кембридж, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    90-летняя Людмила Старкова не может удержать слез в первые минуты на новом месте. Отметим, что власти Великобритании существенно упростили правила приема беженцев из Украины. Сейчас получить убежище на три года можно, даже не имея здесь родственников. Каждый гражданин Великобритании может выступить в качестве спонсора, предоставив жилье.

  • Кошице-Околье, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Мама с маленьким сыном - в безопасности. 37 беженцев из Украины приняли в одной из церковных общин в Словакии - в районе Кошице-Околье.

  • Кошице-Околье, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Еще одна фотография из Koinonia Christian Community Centre в Кошице-Околье, где на ужин в этот день были такие вот аппетитные блины.

  • Токио, 21 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Живущая в Японии украинская бандуристка Катерина встречает в аэропорту в Токио свою маму, наконец-то добравшуюся сюда из Киева.

    Автор: Николай Пермяков


  • Киев, 23 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Тушение пожара после очередного обстрела Киева. Также в фотохронике войны в Украине от 23 марта - горящий Мариуполь, желто-голубая подсветка консульства РФ в Гамбурге, церемония в Бухенвальде, снимки из больницы в Харькове, надпись на танкере с российской нефтью, украинцы за границей встречают своих близких, акции протеста и солидарности.

  • Мюнхен, 23 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    23 марта мэр Киева Виталий Кличко по видеосвязи принял участие в заседании городского совета Мюнхена. Украинский политик поблагодарил этот город-побратим за уже оказанную помощь, а также отметил, что Киеву сейчас необходима пожарно-спасательная техника, машины скорой помощи, средства защиты населения - маски, противогазы и медикаменты.

  • Мариуполь, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Агентство Maxar Technologies опубликовало актуальные спутниковые снимки Мариуполя, на которых видны горящие многоэтажные жилые здания, а также разрушенные частные дома в этом осажденном городе.

  • Запорожье

    Война в Украине - 23.03.2022

    Автобус с жителями, эвакуированными из Мариуполя. Всего в город Запорожье 22 марта удалось вывезти более тысячи человек.

  • Одесса, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Так сейчас выглядят пляжи в Одессе - колючая проволока, противотанковые ежи, баррикады из песка.

  • Краков, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана в польском Кракове.

  • Мемориальный комплекс на территории бывшего концлагеря Бухенвальд, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Премьер-министр земли Тюрингия Бодо Рамелов выступает в мемориальном комплексе на территории бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд, где почтили память погибшего в результате российского обстрела города Харьков бывшего узника этого и нескольких других нацистских лагерей - 96-летнего Бориса Романченко.

  • Лозанна, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    "Террорист номер 1". Акция протеста в швейцарском городе Лозанна.

  • Гамбург, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Вечером 22 марта здание российского консульства в Гамбурге подсветили цветами украинского национального флага. Для этого в окнах дома напротив были установлены мощные проекторы. Спонтанная акция "Shame on you, Putin!" была организована одной из местных радиостанций. Полицейские на месте сообщили, что акция не была согласована с властями, на что в ходе проверки они указали ее участникам.

  • Балтийское море, 23 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Еще одна акция, привлекшая к себе внимание, состоялась в Балтийском море, где участники движения "Гринпис" большими буквами написали на борту танкера с российской нефтью фразу "Oil fuels war", призвав тем самым не финансировать войну в Украине, покупая нефть из РФ.

  • Харьков, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Харьков входит в число украинских городов, подвергающихся самым массированным воздушных атакам и обстрелам российской армии. По данным местных властей, здесь уже разрушено около тысячи зданий - школы, больницы, жилые дома.

  • Харьков, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Информационные агентства опубликовали снимки из харьковского госпиталя, куда поступают раненые. Пациенту из этой палаты врачам пришлось ампутировать правую ногу.

  • Харьков, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Жительница Харькова проходит лечение в госпитале после полученного ранения. Только за одну ночь на 23 марта, по данным военной администрации, Харьков пережил более тридцати обстрелов - из танков, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

  • Харьков, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Пострадавший во время обстрела города пожилой житель Харькова в своей больничной палате. Врачи борются здесь за жизни многих других пациентов с очень серьезными - страшными травмами и ранениями. Эти фотографии мы решили здесь не показывать.

  • Львов, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Боксерская груша с портретом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в одном из баров во Львове.

  • Пшемысль, 23 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Вокзал в польском городе Пшемысль. Число беженцев из Украины только в соседней Польше уже превысило два миллиона человек.

  • Кембридж, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Старковы - семья беженцев из украинского Харькова добралась до Калдекота около английского Кембриджа, где они теперь будут жить в этом доме. Члены семьи находились в пути более двадцати дней.

  • Кембридж, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    90-летняя Людмила Старкова не может удержать слез в первые минуты на новом месте. Отметим, что власти Великобритании существенно упростили правила приема беженцев из Украины. Сейчас получить убежище на три года можно, даже не имея здесь родственников. Каждый гражданин Великобритании может выступить в качестве спонсора, предоставив жилье.

  • Кошице-Околье, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Мама с маленьким сыном - в безопасности. 37 беженцев из Украины приняли в одной из церковных общин в Словакии - в районе Кошице-Околье.

  • Кошице-Околье, 22 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Еще одна фотография из Koinonia Christian Community Centre в Кошице-Околье, где на ужин в этот день были такие вот аппетитные блины.

  • Токио, 21 марта

    Война в Украине - 23.03.2022

    Живущая в Японии украинская бандуристка Катерина встречает в аэропорту в Токио свою маму, наконец-то добравшуюся сюда из Киева.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
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