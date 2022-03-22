Фотохроника войны в Украине - 23 марта

Война в Украине - 23.03.2022

Вечером 22 марта здание российского консульства в Гамбурге подсветили цветами украинского национального флага. Для этого в окнах дома напротив были установлены мощные проекторы. Спонтанная акция "Shame on you, Putin!" была организована одной из местных радиостанций. Полицейские на месте сообщили, что акция не была согласована с властями, на что в ходе проверки они указали ее участникам.