Фотохроника войны в Украине - 18 марта

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Разрушенные дома, погибшие и раненые в Киеве, эвакуация из Мариуполя, Львов после обстрела, королева Нидерландов запускает сайт для беженцев, в Колумбии шьют бронежилеты для Украины.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 18 марта.
DW рассказывает о том, как две одесситки с четырьмя кошками добирались из Украины в Германию, кто им помогал в пути и помогает сейчас в Германии.
Кошки и собаки - в бомбоубежищах, на руках, плечах, в сумках, клетках, во время эвакуации, с ужасом в глазах.
Еще в начале февраля германский регулятор запретил вещание RT на немецком из-за отсутствия лицензии. Между тем в Великобритании у RT отозвана лицензия за "предвзятое освещение войны в Украине".
После нападения России на Украину буквы Z и V стали практически официальной символикой "спецоперации". Потерпевшие полагают, что надписи оставили правые активисты.
Школы в Германии хотят дать украинским детям шанс получить образование и не потерять будущее. При этом учебным заведениям приходится учитывать последствия двух лет пандемии.
Борьба украинцев за демократию и свободу должна напомнить Западу, что такие достижения не гарантированы навечно, сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.
В видеообращении к немецким парламентариям президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию принять дополнительные меры с тем, чтобы остановить агрессию России. Репортаж DW из бундестага.
Президент Зеленский разочарован в Германии. И он прав, потому что одних только слов, осуждающих нападение России на Украину, и демонстрирующих солидарность, недостаточно, считает Катарина Кроль.
Генпрокуратура ФРГ расследует военные преступления РФ в войне в Украине. Немецкий юрист рассказал DW, каковы шансы начать уголовный процесс в Германии и кого можно привлечь к ответственности.
Число беженцев из Украины за сутки выросло на 107 тысяч. Мариуполь почти полностью разрушен. Разведка США оценила потери РФ в Украине в 7000 военнослужащих. Зеленский выступил в парламенте Германии.
Такого Берлинская неделя моды еще не видела. Коллекция, которую Жан Грицфельдт показал миру, создавалась уже во время войны, которую Россия начала против Украины.
"Все, кто совершает военные преступления, включая беспорядочное применение оружия против гражданского населения, будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении "большой семерки".
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 18 марта.