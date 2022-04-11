Фотохроника войны в Украине - 12 апреля

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Харьков после обстрелов, свалка сгоревшей техники и машин, снимки из Житомира и Чернигова, эвакуация из Донецкой области, бабушка целует шестимесячного внука.
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Канцлер Австрии Нехаммер провел переговоры с Путиным. ЕС расширил военную помощь Киеву на полмиллиарда евро. Глава МИД Германии выступила за поставки Украине тяжелых вооружений.
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Более 700 погибших и 40 пропавших без вести человек - таковы последствия продолжительных обстрелов и бомбардировок Чернигова российской армией. Об этом рассказал в интервью DW мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
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Австрийский канцлер Карл Нехаммер стал первым из европейских лидеров, побывавших у Владимира Путина после начала российского вторжения в Украину. DW - о подоплеке не бесспорного визита и его итогах.
Главы МИД стран ЕС обсудили поддержку Украины, санкции против России и нефтяное эмбарго. Какие два слова Жозеп Боррель нашел для войны РФ против Украины и что сейчас тревожит ЕС больше всего - в материале DW.