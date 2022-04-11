 Фотохроника войны в Украине - 12 апреля | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 12.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Фотохроника войны в Украине - 12 апреля

Харьков после обстрелов, свалка сгоревшей техники и машин, снимки из Житомира и Чернигова, эвакуация из Донецкой области, бабушка целует шестимесячного внука.

  • Харьков, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Пожарно-спасательные работы после обстрела Харькова. Также в фотохронике войны в Украине от 12 апреля - свалка сгоревшей военной техники и гражданских машин, снимки из Житомира и Чернигова, эвакуация из Донецкой области, спортзал для беженцев во Львове, бабушка в Польше целует шестимесячного внука из Мелитополя.

  • Харьков, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Пожарные ищут пострадавших и погибших под обломками здания после очередного обстрела Харькова, 11 апреля.

  • Харьков, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Искры падают на кровать в доме, попавшем под обстрел в Харькове, во время пожарно-спасательных работ.

  • Харьков, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Жительница Харькова в убежище на станции метро "Архитектора Бекетова".

  • Ирпень, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Временная свалка. В городе Ирпень под Киевом продолжается очистка улиц от сгоревшей военной техники российской армии и частных автомобилей.

  • Ирпень, 11 марта

    Война в Украине - 12.04.2022

    Украинский солдат на танке. Еще один снимок из Ирпеня.

  • Попасная, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Разрушенный дом в городе Попасная Луганской области Украины.

  • Донбас, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Служащие вооруженных сил Украины на линии фронта в Донбассе.

  • Житомир, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Агентство dpa опубликовало серию фотографий французского журналиста Паскаля Бонье из Житомира. Вот некоторые из них. 67-летний Игорь около своего разрушенного дома, который строил всю жизнь. Уцелела одна лишь "Лада".

  • Житомир, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Разрушенное жилое здание в Житомире около родильного дома. Город подвергался обстрелам российской армии более двух недель.

  • Житомир, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    В результате обстрела этого здания в Житомире, как сообщает французский журналист, погиб один человек, четыре человека получили серьезные ранения.

  • Житомир, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Свежие могилы на городском кладбище в Житомире, которое пришлось расширить из-за войны.

  • Чернигов, 9 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Дом музея украинских древностей Тарновского в Чернигове. Музей размещался здесь в 1902-1925 годах. До разрушения здание использовалось Черниговской областной библиотекой для юношества.

  • Чернигов, 9 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Многоэтажное жилое здание в Чернигове. В результате обстрелов и бомбардировок Чернигова погибло 700 человек. Об этом несколько дней назад в интервью DW рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

  • Чернигов, 9 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Черно-белая свадебная фотография посреди руин в Чернигове. По словам Владислава Атрошенко, в городе сложилась очень непростая гуманитарная ситуация, так как российскими ракетами и авиабомбами полностью разрушены инфраструктура и тысячи домов.

  • Чернигов, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Так сейчас выглядит Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина в Чернигове - домашняя арена клуба "Десна" и женской сборной Украины по футболу.

  • Славянск, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Посадка на эвакуационный поезд из Славянска в западные регионы Украины. Украинские власти на этой неделе увеличили число таких составов для вывоза людей из Донецкой и Луганской областей.

  • Львов, 7 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Спортивный зал Национального университета "Львовская политехника" стал временным убежищем на триста мест для жителей Киева, Краматорска, Харькова, Мариуполя и других городов и населенных пунктов Украины. Здесь можно остановиться на неделю - получать питание, медицинскую и другую помощь.

  • Медыка, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Лариса уже десять месяцев работает в Польше. Сейчас сюда наконец-то добрались близкие из Мелитополя. Бабушка целует шестимесячного внука Артема на польском КПП в селе Медыка.

  • Шедува, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    В конце этой и начале следующей недели западные христианские церкви отмечают Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник. Украина будет темой молитв и акций солидарности в разных странах мира. Эта фотография пасхальных яиц в цветах украинского и литовского флагов сделана в Литве в городе Шедува.

    Автор: Николай Пермяков


  • Харьков, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Пожарно-спасательные работы после обстрела Харькова. Также в фотохронике войны в Украине от 12 апреля - свалка сгоревшей военной техники и гражданских машин, снимки из Житомира и Чернигова, эвакуация из Донецкой области, спортзал для беженцев во Львове, бабушка в Польше целует шестимесячного внука из Мелитополя.

  • Харьков, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Пожарные ищут пострадавших и погибших под обломками здания после очередного обстрела Харькова, 11 апреля.

  • Харьков, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Искры падают на кровать в доме, попавшем под обстрел в Харькове, во время пожарно-спасательных работ.

  • Харьков, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Жительница Харькова в убежище на станции метро "Архитектора Бекетова".

  • Ирпень, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Временная свалка. В городе Ирпень под Киевом продолжается очистка улиц от сгоревшей военной техники российской армии и частных автомобилей.

  • Ирпень, 11 марта

    Война в Украине - 12.04.2022

    Украинский солдат на танке. Еще один снимок из Ирпеня.

  • Попасная, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Разрушенный дом в городе Попасная Луганской области Украины.

  • Донбас, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Служащие вооруженных сил Украины на линии фронта в Донбассе.

  • Житомир, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Агентство dpa опубликовало серию фотографий французского журналиста Паскаля Бонье из Житомира. Вот некоторые из них. 67-летний Игорь около своего разрушенного дома, который строил всю жизнь. Уцелела одна лишь "Лада".

  • Житомир, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Разрушенное жилое здание в Житомире около родильного дома. Город подвергался обстрелам российской армии более двух недель.

  • Житомир, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    В результате обстрела этого здания в Житомире, как сообщает французский журналист, погиб один человек, четыре человека получили серьезные ранения.

  • Житомир, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Свежие могилы на городском кладбище в Житомире, которое пришлось расширить из-за войны.

  • Чернигов, 9 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Дом музея украинских древностей Тарновского в Чернигове. Музей размещался здесь в 1902-1925 годах. До разрушения здание использовалось Черниговской областной библиотекой для юношества.

  • Чернигов, 9 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Многоэтажное жилое здание в Чернигове. В результате обстрелов и бомбардировок Чернигова погибло 700 человек. Об этом несколько дней назад в интервью DW рассказал мэр города Владислав Атрошенко.

  • Чернигов, 9 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Черно-белая свадебная фотография посреди руин в Чернигове. По словам Владислава Атрошенко, в городе сложилась очень непростая гуманитарная ситуация, так как российскими ракетами и авиабомбами полностью разрушены инфраструктура и тысячи домов.

  • Чернигов, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Так сейчас выглядит Стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина в Чернигове - домашняя арена клуба "Десна" и женской сборной Украины по футболу.

  • Славянск, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Посадка на эвакуационный поезд из Славянска в западные регионы Украины. Украинские власти на этой неделе увеличили число таких составов для вывоза людей из Донецкой и Луганской областей.

  • Львов, 7 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Спортивный зал Национального университета "Львовская политехника" стал временным убежищем на триста мест для жителей Киева, Краматорска, Харькова, Мариуполя и других городов и населенных пунктов Украины. Здесь можно остановиться на неделю - получать питание, медицинскую и другую помощь.

  • Медыка, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    Лариса уже десять месяцев работает в Польше. Сейчас сюда наконец-то добрались близкие из Мелитополя. Бабушка целует шестимесячного внука Артема на польском КПП в селе Медыка.

  • Шедува, 11 апреля

    Война в Украине - 12.04.2022

    В конце этой и начале следующей недели западные христианские церкви отмечают Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник. Украина будет темой молитв и акций солидарности в разных странах мира. Эта фотография пасхальных яиц в цветах украинского и литовского флагов сделана в Литве в городе Шедува.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война в Украине: хроника событий
• Война России против Украины 

Контекст

Фотохроника войны в Украине - 11 апреля

Эксгумация тел в Буче; кадры из Бузовой, Гостомеля и Харькова; пророссийские демонстрации в Германии и протесты в связи с ними; пацифик из олдтаймеров; "Хочу домой к папе".  

47-й день войны России против Украины: главные события

Канцлер Австрии Нехаммер провел переговоры с Путиным. ЕС расширил военную помощь Киеву на полмиллиарда евро. Глава МИД Германии выступила за поставки Украине тяжелых вооружений.  

В Киеве предупреждают о второй попытке захвата РФ всей Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 апреля.  

Мэр Чернигова: В городе очень сложная гуманитарная ситуация

Более 700 погибших и 40 пропавших без вести человек - таковы последствия продолжительных обстрелов и бомбардировок Чернигова российской армией. Об этом рассказал в интервью DW мэр Чернигова Владислав Атрошенко.  

Как белорусские волонтеры помогают жертвам изнасилований в войну

Из Украины поступают сообщения о случаях сексуального насилия со стороны российских военных. Белорусские активистки и волонтерские организации оказывают помощь женщинам, подвергшимся ему. Подробности - у DW.  

Зачем канцлер Австрии ездил к Путину и о чем с ним говорил

Австрийский канцлер Карл Нехаммер стал первым из европейских лидеров, побывавших у Владимира Путина после начала российского вторжения в Украину. DW - о подоплеке не бесспорного визита и его итогах.  

Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС

Главы МИД стран ЕС обсудили поддержку Украины, санкции против России и нефтяное эмбарго. Какие два слова Жозеп Боррель нашел для войны РФ против Украины и что сейчас тревожит ЕС больше всего - в материале DW.  

Как собирают данные о мародерах и войсках РФ в Беларуси: "В день до 1000 сообщений"

Активист и блогер Антон Мотолько рассказал DW о передвижениях военной техники РФ в Беларуси и мародерстве российских военных.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Это война против мирного населения": репортаж DW из Житомира  

Почему в Германии не запрещают пророссийские автопробеги и демонстрации?  

Атака Путина на силовиков за провал в Украине и таинственный визит в Кремль канцлера Австрии  

Также по теме

Фотохроника войны в Украине - 11 апреля

Фотохроника войны в Украине - 11 апреля 11.04.2022

Эксгумация тел в Буче; кадры из Бузовой, Гостомеля и Харькова; пророссийские демонстрации в Германии и протесты в связи с ними; пацифик из олдтаймеров; "Хочу домой к папе".

Фотохроника войны в Украине: делегация ЕС в Буче и Памятник мародерству

Фотохроника войны в Украине: делегация ЕС в Буче и "Памятник мародерству" 08.04.2022

Урсула фон дер Ляйен посетила Бучу, трагедия в Краматорске, детские рисунки в подвале школы, "Памятник мародерству" во Львове, австралийские БТР перед отправкой в Украину.

Фотохроника войны в Украине - 06 апреля: Буча, Бородянка, Черниговщина

Фотохроника войны в Украине - 06 апреля: Буча, Бородянка, Черниговщина 06.04.2022

Расследование преступлений в Киевской области, папа римский Франциск с флагом из Бучи, Владимир Зеленский перед Совбезом ООН, фотографии из Бородянки и Черниговской области.

Реклама