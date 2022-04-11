Фотохроника войны в Украине - 12 апреля

Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС

Главы МИД стран ЕС обсудили поддержку Украины, санкции против России и нефтяное эмбарго. Какие два слова Жозеп Боррель нашел для войны РФ против Украины и что сейчас тревожит ЕС больше всего - в материале DW.