Фотохроника войны в Украине - 11 марта

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Первый поезд с помощью из Германии, Мариуполь ровняют с землей, первый обстрел Днепра, украинские цвета на "Формуле-1".
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в интервью DW рассказал о жизни еврейской общины в условиях войны и своем обращении к россиянам после вторжения российских войск в Украину.
Российские войска подвергли ударам города на западе Украины. Минобороны России подтвердило удары по Луцку и Ивано-Франковску.
По улицам европейских городов ходит 3,5-метровая девочка. Маленькая Амаль ищет свою маму.
С тех пор, как началась война в Украине, предпринимаются попытки спасти не только людей, но и культурные ценности страны.
Переговоры глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова завершились безрезультатно. В осажденном Мариуполе идут уличные бои.
О правилах, по которым должна вестись война, и об ответственности за военные преступления, DW поговорила с экспертом по международному гуманитарному праву Варварой Пахоменко.
Глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким рассказал в интервью DW о гуманитарной ситуации в городе, подверженном интенсивным обстрелам со стороны российских военных.
Президент Украины подписал закон, принятый неделю назад Верховной радой. Компенсаций за изъятые объекты не предусматривается, сообщили в Киеве.
Экс-президент Петр Порошенко в интервью DW пояснил, в какой помощи Запада нуждается Украина, против которой Путин развязал войну, и рассказал об опыте ведения переговоров с ним.
"Zeit" - под таким названием вышла новая песня Rammstein. В ней рок-группа просит время остановиться. Незадолго до премьеры все музыканты Rammstein осудили нападение России на Украину.
Запад надеялся, что первая с начала войны России против Украины встреча глав МИД может что-то изменить. Сергей Лавров дал понять, что эти надежды тщетны, считает Роман Гончаренко.
Facebook и Instagram не будут принимать мер против постов с фразами вроде "Смерть российским захватчикам". На реальные призывы к насилию против обычных граждан РФ это не распространяется.
Часть Харьковщины с первых дней войны оказалась под контролем военных РФ, несколько городов в осаде уже две недели, а сам Харьков под обстрелом. Глава области Олег Синегубов рассказал DW о ситуации в нем.
Крупнейшие газеты Дании, Финляндии и Швеции стали переводить на русский язык материалы о войне России и Украины. Они объяснили это ответом на попытки властей РФ скрыть правду от россиян.
РПЦ вступила в период жесткого морального кризиса, поддержав вторжение в Украину. Это может стоить церкви единства и авторитета. И выхода из этого кризиса пока не видно, считает Константин Эггерт.
Конфискация активов иностранных компаний, ушедших с российского рынка, отбросит Россию на 100 лет назад и вызовет недоверие инвесторов на десятилетия, предостерег Владимир Потанин.