Фотохроника войны в Украине - 11 марта

Война в Украине - 11.03.2022

В Швейцарии тоже принимают людей из Украины. В одной только Детской деревне Песталоцци в городе Троген уже разместили почти шестьдесят человек. Идея создания этой деревни для страдающих детей была высказана в 1944 году во время Второй мировой войны.