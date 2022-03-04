Фотохроника войны в Украине - 07 марта

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Страшные снимки из Ирпеня, свадьба на блокпосте, демонстрация в "Маленькой Одессе" и возведение баррикад в Одессе на Черном море… Фотографии понедельника и предыдущих дней.
Россия начала войну против Украины 24 февраля 2022 года. Мировое сообщество резко осудило нарушение Москвой территориальной целостности и суверенитета этой страны. России грозит изоляция.
В Украине продолжается война, развязанная 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. DW следит за событиями понедельника, 7 марта.
В ходе войны в Украине роддома и больницы оказываются под обстрелами и ракетными ударами. Как в таких условиях принимают роды? DW пообщалась с женщинами, которые рожали в подвалах и бомбоубежищах.
Немецкая активистка движения Fridays for Future в связи с нападением России на Украину призывает к более быстрому переходу Германии на альтернативную энергетику.
Сразу два международных суда занимаются делами, связанными с войной России против Украины. Одно из слушаний начинается уже 7 марта. Второй иск может быть направлен против президента РФ Владимира Путина.
Глава Гостомельской территориальной общины Юрий Прилипко погиб, раздавая жителям продукты и лекарства. Вместе с ним были убиты два волонтера и ранен мэр Бучи.
О том, как южный украинский город выживает под обстрелами и контролем российских войск, рассказывают жители, которые не могут из него выехать. Многие выходят на антиоккупационные митинги.
Посольство России в ЮАР поблагодарило южноафриканцев "за широкую поддержку" вторжения в Украину. Это вызвало комментарий посольства Германии в Претории.
Польская пограничная служба зарегистрировала более миллиона человек, пересекших рубеж этой страны, спасаясь от войны в Украине.