 Фотохроника войны в Украине - 07 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 07.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 07 марта

Страшные снимки из Ирпеня, свадьба на блокпосте, демонстрация в "Маленькой Одессе" и возведение баррикад в Одессе на Черном море… Фотографии понедельника и предыдущих дней.

  • Киев

    Война в Украине - 07.03.2022

    Валерий и Леся планировали свою свадьбу по-другому, но отмечать пришлось во время войны - прямо на блокпосте под Киевом, 6 марта. Среди гостей был Владимир Кличко, но на этом снимке он остался за кадром.

  • Ирпень, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Эвакуация жителей из Ирпеня. Этот город уже стал символом чудовищных разрушений и трагедии мирного населения в ходе так называемой специальной военной операции РФ.

  • Ирпень, 4 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Горящий жилой дом в Ирпене около Киева, 4 марта. Перед началом войны в городе проживало около 60 тысяч человек.

  • Ирпень, 6 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Тела погибших жителей Ирпеня, 6 марта. По данным ООН, с 24 февраля по 4 марта в ходе войны было убито более 350 мирных жителей, более 700 человек получили ранения.

  • Ирпень

    Война в Украине - 07.03.2022

    Жители Ирпеня ждут открытия коридора для эвакуации из города, 5 марта.

  • Житомир, 4 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Разрушенная школа в Житомире, 4 марта. По дынным властей Украины, за первые десять дней войны в стране уже разрушено или получили повреждения более двухсот начальных и средних образовательных учреждений.

  • Прага

    Война в Украине - 07.03.2022

    Урок в классе с детьми из Украины в одной из школ Праги, 7 марта. До начала войны в Чехии проживало около 180 тысяч украинцев - крупнейшее национальное меньшинство в этой стране. Сейчас чешские власти ожидают прибытия около полумиллиона беженцев.

  • Безыменное, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное Донецкой области.

  • Медыка

    Война в Украине - 07.03.2022

    Беженцы из Украины в польском приграничном селе Медыка, 6 марта. По данным на понедельник, 7 марта, страну уже покинуло более 1,7 миллиона мирных жителей.

  • Пшемысль

    Война в Украине - 07.03.2022

    Спасаясь от войны, люди не бросают своих домашних животных. В ветеринарной клинике польского города Пшемысль животным оказывают бесплатную помощь, 6 марта.

  • Франкфурт-на-Майне, 4 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Украиной. Видеообращение президента Владимира Зеленского к демонстрантам в немецком Франкфурте-на-Майне, 4 марта.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 07.03.2022

    Демонстрация перед Белым домом в Вашингтоне с требованием ввести бесполетную зону над Украиной, 6 марта.

  • Москва, 6 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    В воскресенье, 6 марта, антивоенные акции прошли в Москве и многих других городах России. По данным ОВД-Инфо, число задержанных по всей стране превысило 5 тысяч человек.

  • Гамбург

    Война в Украине - 07.03.2022

    Демонстрация в Гамбурге, 5 марта. Только здесь, по данным полиции, на улицы вышло около 30 тысяч человек.

  • Нью-Йорк

    Война в Украине - 07.03.2022

    "Руки прочь от Украины!" - плакат на демонстрации в "Маленькой Одессе" - районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке.

  • Одесса

    Война в Украине - 07.03.2022

    Жители Одессы возводят баррикады из мешков с песком, 6 марта.

  • Киев, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Участник сил территориальной обороны Украины на блокпосте в Киеве.

  • Киев, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Служащий украинской армии около Киева.

  • Львов, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Добровольцев обучают обращению с автоматическим оружием во Львове.

  • Львов

    Война в Украине - 07.03.2022

    Эвакуация произведений искусства из Национального музея имени Андрея Шептицкого во Львове - одного из крупнейших музеев Украины, 4 марта.

    Автор: Николай Пермяков


  • Киев

    Война в Украине - 07.03.2022

    Валерий и Леся планировали свою свадьбу по-другому, но отмечать пришлось во время войны - прямо на блокпосте под Киевом, 6 марта. Среди гостей был Владимир Кличко, но на этом снимке он остался за кадром.

  • Ирпень, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Эвакуация жителей из Ирпеня. Этот город уже стал символом чудовищных разрушений и трагедии мирного населения в ходе так называемой специальной военной операции РФ.

  • Ирпень, 4 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Горящий жилой дом в Ирпене около Киева, 4 марта. Перед началом войны в городе проживало около 60 тысяч человек.

  • Ирпень, 6 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Тела погибших жителей Ирпеня, 6 марта. По данным ООН, с 24 февраля по 4 марта в ходе войны было убито более 350 мирных жителей, более 700 человек получили ранения.

  • Ирпень

    Война в Украине - 07.03.2022

    Жители Ирпеня ждут открытия коридора для эвакуации из города, 5 марта.

  • Житомир, 4 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Разрушенная школа в Житомире, 4 марта. По дынным властей Украины, за первые десять дней войны в стране уже разрушено или получили повреждения более двухсот начальных и средних образовательных учреждений.

  • Прага

    Война в Украине - 07.03.2022

    Урок в классе с детьми из Украины в одной из школ Праги, 7 марта. До начала войны в Чехии проживало около 180 тысяч украинцев - крупнейшее национальное меньшинство в этой стране. Сейчас чешские власти ожидают прибытия около полумиллиона беженцев.

  • Безыменное, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное Донецкой области.

  • Медыка

    Война в Украине - 07.03.2022

    Беженцы из Украины в польском приграничном селе Медыка, 6 марта. По данным на понедельник, 7 марта, страну уже покинуло более 1,7 миллиона мирных жителей.

  • Пшемысль

    Война в Украине - 07.03.2022

    Спасаясь от войны, люди не бросают своих домашних животных. В ветеринарной клинике польского города Пшемысль животным оказывают бесплатную помощь, 6 марта.

  • Франкфурт-на-Майне, 4 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Украиной. Видеообращение президента Владимира Зеленского к демонстрантам в немецком Франкфурте-на-Майне, 4 марта.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 07.03.2022

    Демонстрация перед Белым домом в Вашингтоне с требованием ввести бесполетную зону над Украиной, 6 марта.

  • Москва, 6 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    В воскресенье, 6 марта, антивоенные акции прошли в Москве и многих других городах России. По данным ОВД-Инфо, число задержанных по всей стране превысило 5 тысяч человек.

  • Гамбург

    Война в Украине - 07.03.2022

    Демонстрация в Гамбурге, 5 марта. Только здесь, по данным полиции, на улицы вышло около 30 тысяч человек.

  • Нью-Йорк

    Война в Украине - 07.03.2022

    "Руки прочь от Украины!" - плакат на демонстрации в "Маленькой Одессе" - районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке.

  • Одесса

    Война в Украине - 07.03.2022

    Жители Одессы возводят баррикады из мешков с песком, 6 марта.

  • Киев, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Участник сил территориальной обороны Украины на блокпосте в Киеве.

  • Киев, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Служащий украинской армии около Киева.

  • Львов, 5 марта

    Война в Украине - 07.03.2022

    Добровольцев обучают обращению с автоматическим оружием во Львове.

  • Львов

    Война в Украине - 07.03.2022

    Эвакуация произведений искусства из Национального музея имени Андрея Шептицкого во Львове - одного из крупнейших музеев Украины, 4 марта.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине - 04 марта
• Фотохроника войны в Украине - 03 марта
• Война в Украине: хроника событий

Контекст

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Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Молдове принимают украинских беженцев  

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Война в Украине: пожар на АЭС, ожесточенные бои по всей стране, угроза гуманитарной катастрофы  

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