Фотохроника войны в Украине - 01 апреля

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Бомбоубежище в подвале церкви, эвакуация людей и вывоз тел погибших, сгоревшая военная техника, школьные классы для беженцев и "Teddies for Ukraine" в Шотландии.
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