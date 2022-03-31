 Фотохроника войны в Украине - 01 апреля | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 01.04.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 01 апреля

Бомбоубежище в подвале церкви, эвакуация людей и вывоз тел погибших, сгоревшая военная техника, школьные классы для беженцев и "Teddies for Ukraine" в Шотландии.

  • Шевченково, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Разрушенный дом в селе Шевченково Николаевской области.Также в фотохронике войны в Украине от 01 апреля - бомбоубежище в подвале церкви, эвакуация людей и вывоз тел погибших, сгоревшая военная техника, школьные классы для беженцев, Анджелина Джоли в детской больнице Ватикана, помощь от Кельна для Киева и "Teddies for Ukraine" в Шотландии.

  • Шевченково, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Село Шевченково, расположенное между городами Николаев и Херсон, подверглось сильным обстрелам. Продукты из партии гуманитарной помощи в местном храме.

  • Брюссель, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    С начала войны Владимир Зеленский уже около двадцати раз выступил по видеосвязи перед парламентами разных стран мира. В частности, на этой неделе президент Украины обратился к депутатам в Бельгии.

  • Баштанка, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Бомбоубежище в подвале церкви в городе Баштанка Николаевской области Украины.

  • Киевская область, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Валентин, 83 года. Житель одной из деревень около линии фронта под Киевом в своем доме.

  • Ирпень, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Служащий украинской поисково-спасательной группы около тел погибших жителей города Ирпень.

  • Киевская область, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Украинский солдат Андрей переносит девочку по трубопроводу через реку в окрестностях Киева.

  • Киевская область, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Украинский военнослужащий осматривает сгоревший российский бронетранспортер около Киева.

  • Киевская область, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Сгоревшая военная техника российской армии под Киевом.

  • Стоянка, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Попавшая в асфальт артиллерийская мина в селе Стоянка Киевской области.

  • Надаржин, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Одеяла для беженцев в деревне Надаржин на востоке Польши.

  • Ярослав, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Сердце в цветах флагов Украины и Польши - на стене в школе польского города Ярослав, в которую теперь ходят дети-беженцы.

  • Берлин, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    "Classroom for Ukraine" - школьный проект для украинских детей в Берлине.

  • Шотландия. Фотография без даты

    Война в Украине - 01.04.2022

    "Teddies for Ukraine" - таких мишек для встречи детей-беженцев из Украины вяжет жительница шотландии Мари Кларк.

  • Ватикан, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Актриса Анджелина Джоли посетила детскую больницу в Ватикане - клинику Bambino Gesù Hospital, где находятся на лечении пациенты из Украины.

  • Кельн, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер выступает перед отправкой помощи от этого немецкого города в Киев. Партия составлена по списку, подготовленному властями украинской столицы.

  • Хальберштадт, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Добровольный помощник в восточногерманском городе Хальберштадт готовит одну из более чем восьмидесяти квартир, которые здесь предоставят беженцам из Украины.

  • Мюнхен, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Голубь мира для Украины. Граффити в столице Баварии Мюнхене.

    Автор: Николай Пермяков


  • Шевченково, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Разрушенный дом в селе Шевченково Николаевской области.Также в фотохронике войны в Украине от 01 апреля - бомбоубежище в подвале церкви, эвакуация людей и вывоз тел погибших, сгоревшая военная техника, школьные классы для беженцев, Анджелина Джоли в детской больнице Ватикана, помощь от Кельна для Киева и "Teddies for Ukraine" в Шотландии.

  • Шевченково, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Село Шевченково, расположенное между городами Николаев и Херсон, подверглось сильным обстрелам. Продукты из партии гуманитарной помощи в местном храме.

  • Брюссель, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    С начала войны Владимир Зеленский уже около двадцати раз выступил по видеосвязи перед парламентами разных стран мира. В частности, на этой неделе президент Украины обратился к депутатам в Бельгии.

  • Баштанка, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Бомбоубежище в подвале церкви в городе Баштанка Николаевской области Украины.

  • Киевская область, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Валентин, 83 года. Житель одной из деревень около линии фронта под Киевом в своем доме.

  • Ирпень, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Служащий украинской поисково-спасательной группы около тел погибших жителей города Ирпень.

  • Киевская область, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Украинский солдат Андрей переносит девочку по трубопроводу через реку в окрестностях Киева.

  • Киевская область, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Украинский военнослужащий осматривает сгоревший российский бронетранспортер около Киева.

  • Киевская область, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Сгоревшая военная техника российской армии под Киевом.

  • Стоянка, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Попавшая в асфальт артиллерийская мина в селе Стоянка Киевской области.

  • Надаржин, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Одеяла для беженцев в деревне Надаржин на востоке Польши.

  • Ярослав, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Сердце в цветах флагов Украины и Польши - на стене в школе польского города Ярослав, в которую теперь ходят дети-беженцы.

  • Берлин, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    "Classroom for Ukraine" - школьный проект для украинских детей в Берлине.

  • Шотландия. Фотография без даты

    Война в Украине - 01.04.2022

    "Teddies for Ukraine" - таких мишек для встречи детей-беженцев из Украины вяжет жительница шотландии Мари Кларк.

  • Ватикан, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Актриса Анджелина Джоли посетила детскую больницу в Ватикане - клинику Bambino Gesù Hospital, где находятся на лечении пациенты из Украины.

  • Кельн, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер выступает перед отправкой помощи от этого немецкого города в Киев. Партия составлена по списку, подготовленному властями украинской столицы.

  • Хальберштадт, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Добровольный помощник в восточногерманском городе Хальберштадт готовит одну из более чем восьмидесяти квартир, которые здесь предоставят беженцам из Украины.

  • Мюнхен, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Голубь мира для Украины. Граффити в столице Баварии Мюнхене.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война России против Украины
• Война в Украине: хроника событий

Контекст

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