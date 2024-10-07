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Форум свободной России учредил премию имени Ильдара Дадина

Ольга Лебедева
7 октября 2024 г.

Премия в память воевавшего на стороне ВСУ и погибшего на фронте в Украине российского активиста Ильдара Дадина будет вручаться "несгибаемым борцам с путинской тиранией", заявил Форум свободной России.

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Фотография Ильдара Дадина
Ильдар Дадин - лауреат Премии имени Бориса Немцова 2017 годаФото: DW/I. Koval

Форум свободной России - основанная в 2016 году конференция российской оппозиции - объявил об учреждении премии имени российского гражданского активиста Ильдара Дадина, воевавшего на стороне ВСУ и погибшего в Харьковской области. Награда будет вручаться "людям, проявившим себя как несгибаемые борцы с путинской тиранией", заявила организация в понедельник, 7 октября.

В заявлении также указывается, что премия учреждается в связи с трагической гибелью Дадина и в целях увековечивания его памяти, а также поддержки всех форм антипутинского сопротивления. 

Гибель Ильдара Дадина

О гибели Дадина, сражавшегося в Легионе "Свобода России" под позывным "Ганди", в ходе боевых действий в Харьковской области стало известно накануне. "Ганди не дожил до нашей победы, но я уверен, что уголовная статья его имени будет отменена, зато в российских городах появятся улицы Ильдара Дадина", - заявил проживающий в Украине экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, которого связывают с Легионом "Свобода России"- формированием, состоящим, предположительно, из россиян и воюющим в рядах ВСУ.

Ильдар Дадин стал первым россиянином, осужденным по введенной в 2014 году статье УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов - после этого статью стали называть по его фамилии "дадинской". В декабре 2015 года гражданский активист получил по ней три года колонии, позже этот срок был сокращен на полгода. Резонансным стал рассказ Дадина о пытках в колонии. В феврале 2017-го Дадин вышел на свободу, а в 2023 году уехал в Украину, чтобы вступить в ВСУ. В интервью "Медиазоне" он пояснил, что выступает "изначально против насилия", но на данный момент не видит смысла в ненасильственном сопротивлении путинскому режиму.

Форум свободной России был основан российским оппозиционным деятелем Гарри Каспаровым и бывшим исполнительным директором российского демократического движения "Солидарность" Иваном Тютриным. Конференция ежегодно проводится в Вильнюсе в начале октября. В РФ форум признан "нежелательной организацией".

 

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