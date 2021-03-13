Форум "Муниципальная Россия" повторно проведут в Clubhouse

Организаторы форума муниципальных депутатов "Муниципальная Россия", 13 марта разогнанного в Москве полицией, намерены провести мероприятие повторно - в этот раз онлайн-формате в социальной сети Clubhouse. Форум запланирован на 21 марта, сообщил координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров изданию РБК в среду, 17 марта. "Нам хотели сорвать дискуссию, но теперь она вызовет еще больший интерес", - сказал Пивоваров. Все, кто не успел выступить на мероприятии в московской гостинице "Измайлово", получат такую возможность 21 марта. По его словам, программа нового форума будет обновлена и расширена.

Массовые задержания

На форуме в отеле "Измайлово" 13 марта были задержаны большинство из около 200 участников, в том числе, исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, политики Владимир Кара-Мурза-младший и Евгений Ройзман, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Полиция объяснила свои действия "фактом осуществления деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ", не сообщив, о какой организации идет речь.

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