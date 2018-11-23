Football Leaks: ФИФА отказалась от помощи Макларена перед ЧМ-2018 в России

ФИФА отказалась от услуг независимого эксперта по допингу Ричарда Макларена в преддверии чемпионата мира по футболу в России. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщило онлайн-издание журнала Der Spiegel со ссылкой на сайт расследований Football Leaks.

Согласно многочисленным документам, которые, по информации издания, были переданы в редакцию и верифицированы журналистами Der Spiegel совместно с расследователями европейской журналистской сети European Investigative Collaboration (EIC), главный следователь комитета по этике ФИФА Мария Клаудия Рохас вела длительные переговоры с Маклареном с сентября 2017 года. В декабре она дала согласие на проведение экспертом расследования возможного применения допинга российскими футболистами, однако позднее последовал отказ якобы из-за слишком высоких затрат, которые требуются для его участия в работе. Эта причина была указана в ответе пресс-службы ФИФА на запрос EIC.

ФИФА не хотела проводить расследование?

Позднее, пишет Der Spiegel, в ФИФА пришли к выводу, что дополнительной внешней помощи в следствии не требуется. "Когда я оглядываюсь назад, то думаю, что в ФИФА вовсе не хотели проводить расследование", - заявил сам Ричард Макларен в интервью представителям EIC.

В 2014 году канадский юрист Ричард Макларен был назначен агентством WADA главой независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте. В своем докладе Макларен возложил вину за ситуацию с допингом в том числе на ряд российских государственных органов. Позднее Макларен заявлял и о фактах применения допинга в российском футболе.

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