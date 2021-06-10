 Фонд Навального в Петербурге оштрафовали на 300 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 08.07.2021

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Россия

Фонд Навального в Петербурге оштрафовали на 300 тысяч рублей

Суд в Петербурге признал, что Фонд защиты прав граждан Алексея Навального нарушил закон об НКО-"иноагентах". ФЗПГ оштрафован на 300 тысяч рублей, а его глава Ольга Гусева - на 100 тысяч.

Судебный молоток

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал на 300 тысяч рублей НКО "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ) Алексея Навального, а его директора Ольгу Гусеву - на 100 тысяч рублей, сообщила в четверг, 8 июля, объединенная пресс-служба судов города.

ФЗПГ и его главу признали виновными по статье об осуществлении деятельности НКО, выполняющей функции "иностранного агента", не включенной в реестр НКО-"иноагентов". Суд утверждает, что фонд, получая иностранное финансирование, осуществлял политическую деятельность и выполнял функции "иностранного агента", не представляя в министерство юстиции заявление о включении в соответствующий реестр.

9 июня Мосгорсуд признал ФЗПГ наряду с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) и "Штабами Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ" ликвидированы, а деятельность общественного движения "Штабы Навального" запрещена.

Фонд защиты прав граждан был зарегистрирован весной 2019 года, возглавившая его Ольга Гусева ранее была заместителем главы петербургского штаба Алексея Навального.

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