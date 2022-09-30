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Опросы общественного мнения говорят о росте тревожных настроений в РоссииФото: Fredrik Sandberg/TT/IMAGO
ОбществоРоссия

ФОМ: Доля испытывающих тревогу россиян резко выросла

Александра Иванова
1 ч. назад

За неделю, с 18 по 25 сентября, доля россиян, описывающих настроение окружающих как "тревожное", выросла почти вдвое - до 69 процентов, следует из опроса ФОМ.

https://www.dw.com/ru/fom-dola-ispytyvausih-trevogu-rossian-rezko-vyrosla/a-63299667

Доля россиян, испытывающих тревожное настроение, всего за неделю выросла практически вдвое, следует из результатов опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), обнародованных в пятницу, 30 сентября.

Согласно этому исследованию, 18 сентября на вопрос о том, какое настроение преобладает среди их родных и знакомых, ответ "тревожное" дали 35 процентов респондентов, а 25 сентября этот показатель составил 69 процентов.

Спокойным настроение окружающих 18 сентября называли 57 процентов опрошенных. 25 сентября такой ответ дали 26 процентов участников аналогичного исследования.

Оценка действий властей РФ

В опросе ФОМ россиянам предложили также выразить свое отношение к действиям властей страны. При этом 25 сентября 64 процента респондентов заявили, что не испытывают в этой связи недовольства или возмущения. 29 процентов граждан ответили наоборот.

Работу Владимира Путина на посту президента России 25 сентября оценили положительно 75 процентов респондентов. Неделей ранее этот показатель был выше на 5 процентов.

Отношение россиян к мобилизации

Ранее, 29 сентября, "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, из которых следует, что у 47 процентов россиян подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о "частичной мобилизации" вызвало "тревогу, страх и ужас". В то же время 23 процента респондентов испытали от этого "шок".

Столько же участников опроса (23 процента) заявили, что почувствовали в этих обстоятельствах "гордость за Россию". Варианты ответа "удовлетворение и радость", а также "воодушевление" выбрали по 6 процентов респондентов.

Между тем вырос и процент людей, опасающихся объявления в России всеобщей мобилизации, следует из опроса "Левады-Центра". В феврале на вопрос об этом 11 процентов респондентов ответили "определенно да" и 17 процентов - "скорее да". В сентябре же доля ответивших "определенно да" составила 36 процентов, а сказавших "скорее да" достигла 30 процентов.

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