 Fitch сохранило кредитный рейтинг России на уровне ″BBB-″ | Новости из Германии о России | DW | 18.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Fitch сохранило кредитный рейтинг России на уровне "BBB-"

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-", самом низком "инвестиционном" рейтинге.

Логотип рейтингового агентства Fitch (фото из архива)

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BBB-", что на одну ступень выше "мусорного". Впрочем, рейтинг был подтвержден с "позитивным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства, опубликованном в пятницу, 17 августа.

Аналитики Fitch отметили увеличение гибкости валютного курса, "твердую приверженность таргетированию инфляции" и "разумную фискальную стратегию" российских властей. Также специалисты агентства считают, что, несмотря на некоторые колебания вначале, российская экономика хорошо справилась с новыми санкциями США, о которых было объявлено в апреле.

Сохраняются риски из-за потенциальных новых санкций США

Контекст

Впервые за 11 лет кредитный рейтинг России оказался ниже инвестиционного уровня. О последствиях его пересмотра агентством Standard & Poor's - в материале DW. (28.01.2015)

О том, почему Fitch вслед за другими агентствами не снизило кредитный рейтинг России до неинвестиционного, в интервью DW рассказал его старший директор Чарльз Севилл. (21.09.2015)

В то же время значительно увеличилась перспектива того, что Вашингтон ведет дополнительные, более жесткие санкции в отношении Кремля. В связи с этим сохраняются риски для "гибкости суверенного финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию, а также макроэкономических колебаний".

Годовая инфляция в России достигла исторически низкого значения в 2,5 процента в июле, однако уже к концу 2018 года она должна возрасти до целевого уровня Центробанка в 4 процента, ожидают аналитики Fitch. Кроме того, средняя инфляция из-за повышения НДС вырастет до 4,5 процента. Потенциальные риски для текущего прогноза обусловлены устойчивым давлением по отношению к обесцениванию российского рубля, отмечают в агентстве.

Fitch улучшило кредитный рейтинг России до так называемого "инвестиционного" уровня c "позитивным" прогнозом в сентябре 2017 года. Начиная с 2015 года Россия находилась на так называемом "мусорном" уровне BB+ в связи с тем, что многие страны ввели экономические санкции против Москвы, а цены на нефть постоянно падали.

Смотрите также:

  • Оператор перед мониторами с надписью Ачимгаз следит за добычей газа

    Немецкие компании на российском рынке

    BASF

    Лидер мировой химической промышленности связан с Россией главным образом через свою нефтегазовую дочку Wintershall. Она создала с "Газпромом" СП "Ачимгаз", добывающее газ в Уренгое, является совладельцем Южно-Русского месторождения в Сибири, газопровода "Северный поток" и морского участка строящегося "Южного потока". К тому же она вместе с "Лукойлом" добывает нефть в Волгограде.

  • Конечноая точка газопровода Северный поток в Германии

    Немецкие компании на российском рынке

    E.on

    Ведущая энергокомпания Германии с 2007 года вложила 6 миллиардов евро в российскую электроэнергетику. Сегодня "Э.ОН Россия" производит 6 процентов всей электроэнергии в РФ. Одновременно E.on является одним из крупнейших в ЕС импортеров российского газа. Вместе с "Газпромом" концерн владеет долями в Южно-Русском нефтегазовом месторождении в Сибири и в газопроводе "Северный поток".

  • Поезд Сапсан

    Немецкие компании на российском рынке

    Siemens

    Ведущий технологический концерн Германии поставляет российским клиентам самую разную электротехническую продукцию, в основном – турбины для электростанций и системы рельсового транспорта. Это и высокоскоростные "Сапсаны", и электропоезда "Ласточка". Siemens активно занимается локализацией своего производства: в России на его фабриках и СП трудятся около 3000 человек.

  • Рабочие на сборке автомобиля на заводе Фольксвагена в Калуге

    Немецкие компании на российском рынке

    Volkswagen

    Ведущий автостроитель Европы вложил в России свыше 1,3 миллиарда евро и стал тем самым одним из крупнейших иностранных инвесторов в российской автомобильной промышленности. С 2007 года он выпускает на своем заводе в Калуге автомобили марок Volkswagen и Skoda. В 2011 году концерн заключил соглашение о контрактной сборке автомобилей на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

  • Торжественная встреча в Гамбурге поезда из Китая

    Немецкие компании на российском рынке

    Deutsche Bahn

    Немецкая государственная железнодорожная компания представлена в России пятью фирмами, четыре из которых являются ее стопроцентными дочками. Среди них – DB Schenker Russia, предоставляющая полный комплекс услуг в области логистики. Одно из направлений давнего сотрудничества с "Российскими железными дорогами" – развитие транспортного коридора Китай- Россия-Европа.

  • Один из филиалов Metro в России

    Немецкие компании на российском рынке

    Metro

    Мало у кого из иностранных инвесторов бизнес в России рос в последние годы такими темпами, как у ведущего торгового концерна Германии. С 2001 года Metro открыл в 45 российских регионах 73 торговых центра Metro Cash & Carry, создав тем самым свыше 18 400 рабочих мест. Кроме того, в 27 городах РФ действуют 57 магамаркетов бытовой техники и электроники Media Markt.

  • Стиральный порошок Persil - один из самых известных товаров концерна Henkel

    Немецкие компании на российском рынке

    Henkel

    Для лидера немецкой бытовой химии, выпускающего, в частности, стиральные порошки, шампуни и клеи, Россия стала четвертым по значению рынком сбыта в мире. На восьми российских предприятиях Henkel трудятся примерно 2500 человек. Завод компании в Перми является вторым по величине производителем синтетических моющих средств в РФ.

  • Сотрудник DHL несет пакет на фоне машины с логотипом компании

    Немецкие компании на российском рынке

    DHL

    Дочерняя компания немецкого логистического концерна Deutsche Post за 30 лет работы на российском рынке создала одну из крупнейших в России сетей экспресс-доставки. У компании свыше 150 представительств в РФ, корреспонденцию и грузы ее клиентов перевозят порядка 950 коммерческих транспортных средств, она ежедневно осуществляет собственные чартерные авиарейсы в Европу.

  • Форма сборной России по футболу от Adidas

    Немецкие компании на российском рынке

    Adidas

    Второй в мире по величине производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря еще с советских времен удерживает в России позицию лидера рынка. Сегодня у него на территории РФ - около 1000 фирменных магазинов. Компания является официальным партнером сборной России по футболу, так что на чемпионате мира 2014 года в Бразилии российские игроки выходили на поле в форме от Adidas.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:33
Now live
02:33 мин

Москва создает рейтинговое агентство (18.09.2015)

Контекст

Немецкие компании на российском рынке

Экономику России уже трудно представить без иностранных производственных и сервисных компаний. К крупным инвесторам и работодателям в РФ относятся и ведущие концерны Германии. (31.07.2014)  

Ссылки в интернете

Пресс-релиз Fitch

Аудио- и видеофайлы по теме

Москва создает рейтинговое агентство (18.09.2015)  

Малый бизнес в России развивается вопреки эмбарго и бюрократии (28.06.2017)  

ЕС ужесточил правила для рейтинговых агентств  

Также по теме

USA New York - Fitch Ratingagentur

Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России 23.09.2017

Уровень суверенного рейтинга России остался на ступень выше "мусорного", прогноз по нему улучшен до "позитивного". Аналитики отмечают рост устойчивости экономики РФ к стрессам.

Russland Öl - Förderanlage Purneftegaz

S&P подняло рейтинг России с "мусорного" уровня 24.02.2018

Теперь Россия находится на "инвестиционном" уровне со стабильным прогнозом. Это произошло благодаря "консервативной макроэкономической политике", отметило агентство.

USA Wirtschaft Ratingagentur Fitch Ratings in New York Gebäude

Fitch улучшило рейтинг Украины 12.11.2016

Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины до уровня "В-". Прогноз по украинской экономике стабильный.

Самые читаемые

Чего удалось достичь правительству Пашиняна за первые 100 дней  

Почему испортились отношения Греции и России?  

Чего ожидать от встречи Меркель и Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно