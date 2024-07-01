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Финский парламент принял оборонное соглашение с США

Жан Рофе
1 июля 2024 г.

Соглашение об оборонном сотрудничестве открывает для США в Финляндии ряд регионов для возможной переброски американских солдат и военной техники.

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Финские военные на полигоне под Хельсинки (фото из архива)
Финские военные на полигоне под Хельсинки (фото из архива)Фото: Alessandro Rampazzo/AFP

Парламент Финляндии в понедельник, 1 апреля, единогласно одобрил соглашение о сотрудничестве в области обороны (DCA) с США. В соответствии с документом, североевропейская страна откроет 15 военных объектов для возможного использования американскими вооруженными силами. Помимо прочего, США получат возможность отправлять на финскую территорию военнослужащих и военную технику.

Хельсинки и Вашингтон подписали соглашение 18 декабря 2023 года. Для его принятия требовалось одобрение финского парламента.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен назвал принятие DCA "историческим моментом". "Задача этого соглашения, как и задача членства в НАТО, заключается в укреплении безопасности Финляндии и финского народа", - приводит его слова агентство AFP.

США заключили аналогичные соглашения с 11 другими странами НАТО, в том числе со скандинавскими соседями Финляндии - Швецией, Норвегией и Данией. Напомним, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне вторжения России в Украину.

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