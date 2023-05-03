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"Комната" с репортажами о войне в Украине в Counter-Strike
"Комната" с репортажами о войне в Украине в Counter-StrikeФото: Helsingin Sanomat/Reuters
КонфликтыРоссия

Финское СМИ создало карту CS с репортажами о войне в Украине

Даниил Сотников
2 ч. назад

В рамках спецпроекта Helsingin Sanomat в одной из самых популярных в России онлайн-игр Counter-Strike появилась карта с репортажами о войне в Украине.

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Финская газета Helsingin Sanomat создала одноименную карту в онлайн-игре Counter-Strike, на которой спрятала комнату с информацией о российских ударах по Украине и массовых убийствах в Буче. Спецпроект призван обойти цензуру в России и донести информацию о войне с помощью одной из самых популярных в РФ игры, рассказали авторы в среду, 3 мая.

Карта стала доступна для скачивания 2 мая. Она стилизована под типичный район в восточноевропейском городе. После "смерти" игроки могут исследовать карту в ожидании окончания раунда. В одном из подвалов под вечным огнем создатели карты создали комнату, на стенах которой размещены репортажи на русском языке, сделанные военными корреспондентами газеты в Украине. С момента выхода карту скачали более двух тысяч раз, сообщили в Helsingin Sanomat.

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