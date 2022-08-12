Что говорят финны о запрете выдачи шенгенских виз россиянам (22.08.2022)

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Что думают финнские граждане о намерении своих властей существенно ограничить выдачу въездных виз россиянам?
Вопрос ограничения выдачи туристических шенгенских виз гражданам России рассмотрят на неофициальной встрече кабмина Финляндии 16 августа. Премьер Марин надеется на расширение санкций ЕС.
По словам главы МИД председательствующей в ЕС Чехии Яна Липавского, Россия должна понимать, что ее воинственная политика не останется без последствий.
С сентября финские власти вдвое уменьшат ежесуточное число заявок на визы всех типов, принимаемых от россиян: с 1000 до 500.
Страны ЕС в вопросе виз для россиян делают то, что умеют лучше всего, - демонстрируют разрозненность, а не единство. Хотя четкая линия, пусть и с некоторыми исключениями, необходима, уверен Миодраг Шорич.
© 2022 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Сведения о доступе для пользователей с ограниченными возможностями |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия