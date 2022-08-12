Что говорят финны о запрете выдачи шенгенских виз россиянам (22.08.2022)

Комментарий: Никаких туристических виз россиянам во время войны в Украине

Страны ЕС в вопросе виз для россиян делают то, что умеют лучше всего, - демонстрируют разрозненность, а не единство. Хотя четкая линия, пусть и с некоторыми исключениями, необходима, уверен Миодраг Шорич.