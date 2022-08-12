 Что говорят финны о запрете выдачи шенгенских виз россиянам (22.08.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 22.08.2022

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Что говорят финны о запрете выдачи шенгенских виз россиянам (22.08.2022)

Что думают финнские граждане о намерении своих властей существенно ограничить выдачу въездных виз россиянам?

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