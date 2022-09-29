Финляндия закроет границу для туристов из РФ с 30 сентября

На 218-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 29 сентября (время московское).

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Днем 29 сентября ВС РФ вновь обстреляли приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Примерно с 12 до 13 часов по местному времени зафиксировано 45 взрывов в районе Сосновки и в районе заказника "Шалигинский", предположительно от обстрелов из ствольной артиллерии, заявило ОК "Север" в Facebook . "Потерь среди личного состава и техники нет. По предварительной информации, есть попадание в животный комплекс в Сосновке и повреждение ЛЭП. Информация уточняется. Еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировали наблюдатели около 12.20-13.10 в направлении Сеньковки", - указывается далее.

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В Днепре возросло до четырех число жертв совершенного ночью российского удара, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "На месте ракетного удара в Днепре спасатели нашли фрагменты тела еще одного ребенка", - написал он в Telegram . Тем самым, от удара россиян погибли двое взрослых, 8-летний мальчик и 9-летняя девочка, указал он. В ГСЧС Днепропетровской области указали, что еще 5 человек получили ранения, они находятся в больнице. В результате удара в Днепре пострадали более 60 частных домов и несколько многоэтажек, поврежден рынок, автобусы, автомобили и электросеть.

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В результате российского обстрела Краматорска ранены 11 человек, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "Россияне нанесли удары по городу около 9 утра. Повредили здание бывшего интерната, многоэтажки, дорожное покрытие, помещение второй городской больницы и Укртелекома - там выбиты практически все окна. Полную картину повреждений выясняют правоохранители и местные власти", - написал он в Telegram. По словам Кириленко, новый удар по городу, не находящемуся непосредственно на линии фронта, "еще раз доказывает, что гражданским опасно оставаться на территории области".

ГУР: в Беларуси разместят 20 тысяч мобилизованных из РФ

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Беларусь готовится разместить 20 тысячмобилизованных из РФ, заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. "Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств", - заявило ведомство. По его данным, мобилизованные пополнят дислоцированные в Беларуси российские подразделения, в результате соотношение "опытных" и "молодых" военных составит 1 к 5. "После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории России. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей", - указывается в заявлении .

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Россия является единственной страной, которая объявляет о своих международных преступлениях и нарушениях Устава ООН в прямом телеэфире и анонсирует их, заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. "Помимо того, что Европейский Союз не признает срежиссированные бутафорские референдумы на территории Украины, он также призывает все страны последовать этому примеру и не признавать эту противозаконную аннексию. Россия уже не просто вторгается на территорию другой страны, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру, занимается мародерством, крадя зерно, она перешла на новый уровень эскалации и крадет чужие территории. Это совершенно неприемлемо", - подчеркнул он.

Финляндия закроет свою границу для российских туристов с 30 сентября

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Власти Финляндии закроют границы страны для российских туристов с полуночи 30 сентября. Ожидается, что это приведет к значительному сокращению трансграничного транспортного потока, заявило правительство в Хельсинки. Глава МИД Пекка Хаависто на пресс-конференции пояснил, что власти его страны теперь рассматривают приток россиян как угрозу для международных отношений Финляндии. При этом по-прежнему разрешен въезд для посещения близких родственников, работы и учебы.

Хроника событий 29 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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