  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
На финско-российской границе
На финско-российской границе (фото из архива)Фото: Sasu Mäkinen/Lehtikuva/dpa/picture alliance
ПолитикаФинляндия

Финляндия остановила принятие решений по приему уклонистов

Сергей Куприков
36 мин. назад

Финские власти намерены собрать детальную информацию о социальных условиях в России и самих заявителях. Они также ждут решения Европейского агентства по предоставлению убежища по уклонистам.

https://p.dw.com/p/4Mmux

Миграционная служба Финляндии (Migri) временно приостановила принятие решений о выдаче убежища россиянам, уклоняющимся от мобилизации. Об этом сообщил представитель отдела по вопросам предоставления убежища Юха Симилэ в интервью газете Helsingin Sanomat, опубликованном в пятницу, 27 января. По его словам, данное решение связано с тем, что Финляндия все еще собирает информацию о социальных условиях в России и самих заявителях. По данным Helsingin Sanomat, сбор этих данных может завершиться в течение двух недель.

"Необходимо выяснить, кого именно касается мобилизация, что значит идти на фронт, и каковы последствия отказа от службы в армии - приведет ли он к наказанию, тюремному заключению или чему-то еще", - сказал Симилэ. Кроме того, результат рассмотрения прошений о предоставлении убежища может различаться в зависимости от того, где в России человек жил и какое положение занимал. Война в Украине повлияла на количество заявлений о предоставлении убежища, поданных россиянами, а также на критерии подачи заявлений, указал чиновник. В период с сентября по декабрь 2022 года, то есть с начала мобилизации в России, убежище в Финляндии запросили 743 россиянина.

Финские власти также ждут решения Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA) относительно того, достаточно ли нежелания человека участвовать в военных действиях для предоставления ему политического убежища.

Смотрите также:

Как финны изменили отношение к россиянам из-за войны

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кто в России протестует против мобилизации? Европа в фокусе

Кто в России протестует против мобилизации? Европа в фокусе

Также в программе: как Греция помогает продавать российскую нефть, как живут на острове Ла-Пальма через год после извержения вулкана и где находится самая пессимистичная деревня Финляндии.
Политика29 сентября 2022 г.25:44 мин.
external

Германия готова предоставлять убежище "уклонистам" и дезертирам из России? DW Новости (23.09.2022)

Германия готова предоставлять убежище "уклонистам" и дезертирам из России? DW Новости (23.09.2022)

Многокилометровые очереди на границах выстроились из тех, кто пытается выехать из РФ и не участвовать в войне в Украине. Латвия, Эстония и Чехия сразу заявили, что гумвизы россиянам выдавать не будут. Остановить поток россиян с турвизами намерена и Финляндия. В Германии же, напротив, выступили за предоставление убежища дезертирам и "уклонистам".
23 сентября 2022 г.36:41 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Памятник жертвам Холокоста в Берлине

Канцлер Германии напомнил об ответственности за Холокост

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин повис на "красных линиях", которые растягиваются под его весом.

Поставки оружия Киеву: "красные линии" - понятие растяжимое?

Поставки оружия Киеву: "красные линии" - понятие растяжимое?

Конфликты5 ч. назад
Немецкий боевой танк с логотипом бундесвера стоит на прицепе товарного поезда. Но поезд не едет в Украину, а в Литву - в рамках миссии НАТО

Фактчекинг: Нет, на этих видео не танки Leopard-2 Украине

Фактчекинг: Нет, на этих видео не танки Leopard-2 Украине

Политика22 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Танковый кулак Украины, и лучшие фейки о Германии. DW Шоу

Танковый кулак Украины, и лучшие фейки о Германии. DW Шоу

Политика22 ч. назад59:52 мин.
Акция протеста в Новосибирске сторонников Алексея Навального, апрель 2021 года

В Новосибирске отменяют прямые выборы мэра. Кому это нужно?

В Новосибирске отменяют прямые выборы мэра. Кому это нужно?

Политика2 ч. назад
Андрей Бабиш (на фото справа) и Петр Павел (слева) перед теледебатами, 22 января 2023 год

Как война в Украине повлияет на президентские выборы в Чехии

Как война в Украине повлияет на президентские выборы в Чехии

Политика8 ч. назад
Вид на Баку

Как война РФ в Украине повлияла на экономику Азербайджана

Как война РФ в Украине повлияла на экономику Азербайджана

Политика11 ч. назад
На главную страницу