Финразведка США получает данные о долларовых транзакциях внутри РФ

Управление по противодействию финансовым преступлениям США (FinCEN), выполняющее функции финансовой разведки, получает информацию о транзакциях российских банков, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщило интернет-издание РБК, проанализировав данные предоставленные Международным консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).



Всего в полученной базе 3810 сообщений о транзакциях с участием российских банков. Причем чуть мене 5 процентов переводов (189 случаев) касаются долларовых переводов между российскими финансовыми институтами. Они совершались в период с 2008 по 2016 годы. Их общая сумма составила почти 760 млн долларов. По данным РБК, наиболее крупные переводы, которые американский банк посредник посчитал подозрительными, стали два перечисления из Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБу) - на 116,7 млн долларов в 2012 году и на 102 млн долларов в 2010 году. О них уведомлял Bank of New York Mellon.

Остальные 95% транзакций, были исходящими или входящими операциями российских банков и их зарубежных партнеров. Большинство из них было совершено с латвийскими финансовыми институтам (1123, или 29%). Далее идут Сингапур (323), Эстония (315) и Кипр (274).

Из чего состоит досье FinCEN

ICIJ опубликовал 20 сентября более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительной деятельности (Suspicious Activity Reports, SAR), которые банки составляют самостоятельно и передают FinCEN, входящему в структуру министерства финансов США.

Отчеты SAR необязательно являются доказательством противозаконных действий. По сути, это способ оповестить регулятор о возникших у банка подозрениях. FinCEN получает SAR, если службы по оценке рисков того или иного банка заподозрили в транзакции признаки возможного отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. По данным BuzzFeed News, только в 2019 году FinCEN получило более двух миллионов отчетов о подозрительных операциях, а с 2011 по 2017 годы - более 12 миллионов.



Файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News, затем на протяжении 16 месяцев их анализировали порядка 400 журналистов из 88 стран.

Авторы расследования установили, что известные банки со всего мира играют решающую роль в легализации незаконных средств, несмотря на строгие правила, касающиеся банковской деятельности. Руководство FinCEN отказалось отвечать на конкретные вопросы по содержанию досье и осудило его утечку и использование.

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