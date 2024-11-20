Стали известны финалистки конкурса "Мисс Германия" - 2025. Их девять, возраст - от 21 до 40, профессии - от врача до плотника. Финал состоится 22 февраля 2025 года.

Одна из них работает врачом, другая - плотником, третья руководит консалтинговой компанией с 300 сотрудниками, - вот такие они, финалистки немецкого национального конкурса красоты "Miss Germany".

Как сообщило в среду, 20 ноября, информационное агентство dpa, финальное шоу состоится 22 февраля 2025 года в Europa-Park - крупнейшем парке развлечений в Германии, расположенном недалеко от Фрайбурга (федеральная земля - Баден-Вюртемберг).

Как изменился конкурс "Miss Germany" за последнее время?

"Miss Germany" уже несколько лет как перестал быть тем, чем был раньше: конкурсом красоты, где девушки в купальниках демонстрируют общественности свои внешние данные.

Финалистки сезона 2023/2024 Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Конкурс "Miss Germany" сегодня - это соревнование на звание самой перспективной руководительницы, женщины, способной добиться успеха в традиционно мужских сферах деятельности, или той, которая может продвинуть собственную оригинальную идею. Победительнице никто корону на голову надевать не будет - от этого атрибута мира "принцесс" немецкий конкурс тоже отказался.

Жюри не ищет бьюти-инфлюенсеров. Им нужны женщины, способные убеждать, вдохновлять, создавать новое, осуществлять инновативные проекты или эффективно работать в совете директоров крупнейших компаний. В финале жюри выберет ту, которая убедит своим профессионализмом, социальной ангажированностью, личными и деловыми качествами.

Как будет проходить финал "Miss Germany" в 2025 году?

Для начала надо одержать верх в одной из категорий: Female Founder, Female Mover или Female Leader. Из трех победительниц, которых определит жюри, главную "Мисс" предстоит выбрать публике. И это - новшество нынешнего сезона.

Отбор стартовал прошлым летом, в июне. Заявки на участие подали более 1000 женщин. И уже сейчас можно присылать заявки на участие в сезоне 2025/2026, стоит это 99 евро.

"Miss Germany". Как это было в прошлом сезоне?

Главным новшеством прошлого года стала отмена возрастного ограничения для участниц. "Внося это изменение, мы хотим побудить женщин показать, что жизнь открывает много возможностей в любом возрасте", - прокомментировал тогда нововведение Макс Клеммер (Max Klemmer), директор компании Miss Germany Corporation и один из главных организаторов конкурса.

В жюри конкурса приглашают только женщин. Рост, вес, объем талии, груди и бедер участниц не играют решающей роли. Кандидаткам не приходится дефилировать по подиуму в бикини. До 2022 года для участия в финале каждая федеральная земля посылала свою "королеву красоты", но сегодня титул "Мисс Германия" может получить любая женщина (в конкурсе могут принимать участие и транс-персоны), которая является гражданкой или имеет первое место жительства в ФРГ.

Miss Germany. Финал прошлого года. В центре - Апаме Шёнауэр Фото: Joachim Hahne/johapress/picture alliance

В прошлом году в финале конкурса победу одержала Апаме Шёнауэр (Apameh Schönauer) - 39-летняя архитектор, родившаяся в Иране, но сейчас живущая в Берлине. Как заявила Шёнауэр, она намерена поддерживать молодых женщин с миграционными корнями. В ходе конкурса мать двоих детей не раз подчеркивала свою приверженность борьбе за права женщин с фокусом на ситуации в Иране.