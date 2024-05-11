Финал "Евровидения-2024" начался в Мальмё

Финал "Евровидения" начался в шведском Мальмё в 21 час (22.00 мск) в субботу, 11 мая. За несколько часов до его начала от участия в конкурсе был исключен представитель Нидерландов Йост Кляйн. Как заявил организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз (ЕВС) причиной дисквалификации стало "неподобающее поведение" исполнителя. Жалобу на него в шведскую полицию подала сотрудница съемочной группы конкурса. О подробностях инцидента ЕВС не сообщает. Но нидерландский вещатель Avrotros уже назвал эти меры "непропорциональными".

Участие Израиля в "Евровидении"

Однако главные споры на "Евровидении" в Мальмё развернулись вокруг участия Израиля в конкурсе. До его начала Европейский вещательный союз отверг требования исключить Израиль из "Евровидения" за военные действия в секторе Газа в ответ на атаку террористов ХАМАС. В дни проведения конкурса ЕВС запретил участникам демонстрировать антивоенные лозунги и символы солидарности с палестинцами.

Bambie Thug из Ирландии во время выступления на сцене "Евровидения" хотела нанести макияж, содержащий призывы к прекращению огня Фото: Jessica Gow/dpa/picture alliance

В знак протеста против этого решения некоторые исполнители не стали выходить на сцену во время представления участников на репетиции финального шоу 11 мая. А Bambie Thug из Ирландии не стала репетировать на сцене и свое финальное выступление. Сообщается о том, что перед трансляцией финала в прямом эфире Европейский вещательный союз вел интенсивные переговоры со многими национальными телекомпаниями.

Под особым давлением на "Евровидении" - представительница Израиля Эден Голан. Из соображений безопасности она и члены израильской делегации покидают гостиницу только для репетиций и выступлений на конкурсе. Во время исполнения песни Голан в зале отчетливо слышны свист и другие проявления недовольства. Несмотря на это после второго полуфинала конкурса она поднялась на второе место в рейтингах букмекеров.

Фавориты "Евровидения-2024"

Baby Lasagna - главный фаворит "Евровидения-2024" Фото: Corinne Cumming/EBU

По прогнозам, главным претендентом на победу является хорват Baby Lasagna. В первую десятку могут войти исполнители из Швейцарии, Франции, Ирландии, а также украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil с композицией "Teresa & Maria". Германию представляет певец Isaak без шансов на хорошее место. После дисквалификации Нидерландов в финале выступят представители 25 стран.

Конкурс проходит при соблюдении повышенных мер безопасности. В Мальмё проживает большое число выходцев из стран Ближнего Востока. Во время проведения конкурса в городе прошли две демонстрации солидарности с палестинцами и с требованием исключить Израиль от участия в "Евровидении". Акция 11 мая, по оценкам корреспондента DW, собрала почти в два раза меньше участников, чем пятитысячная демонстрация 9 мая. О серьезных инцидентах во время демонстраций не сообщается.

Трансляцию конкурса можно смотреть в прямом эфире национальных телеканалов стран-участниц, а также на канале "Евровидения" в YouTube , в TikTok или официальном сайте конкурса . Беларусь и Россия были исключены от участия в "Евровидении" из-за нарушений правил конкурса и его ценностей в 2021 и 2022 годах соответственно.