Фильм "Навальный" вошел в шорт-лист "Оскара

Документальный фильм "Навальный" вошел в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Об этом сообщает издание The Hollywood reporter в среду, 21 декабря. На данный момент в списке претендентов на главный приз - 15 документальных лент. Церемония вручения премии "Оскар" намечена на 12 марта 2023 года.

Фильм "Навальный" уже получил первые награды

Канадский режиссер фильма Дэниэл Роэр работал над картиной в период лечения Навального в берлинской клинике "Шаритэ" и во время возвращения оппозиционера в Россию в январе 2021 года.

Премьера фильма состоялась в январе 2022 года. Картина рассказывает о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, и арест самого политика, решившего возвратиться в Москву.

Лента уже получила приз зрительских симпатий в категории "Документальный фильм", а также награду как лучший фильм фестиваля по мнению зрителей (Festival Favorite Award) на американском фестивале независимого кино Sundance. Показ фильма "Навальный" прошел на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max.

В шорт-лист номинантов также вошли фильмы о женщинах - активистках политических движений "Вся красота и кровопролитие" и "Движение Джейн", картина о музыканте Леонарде Коэне "Аллилуйя: Леонард Коэн, Путешествие, Песня», лента о Вьетнаме "Дети тумана" и другие.

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