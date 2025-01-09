"Настоящая боль": о Холокосте - современным языком

9 января в немецкий кинопрокат вышла новая картина Джесси Айзенберга "Настоящая боль", где два брата-еврея едут в Польшу, чтобы посетить места предков. Фильм наградили премией "Золотой глобус" в категории "лучшая мужская роль второго плана".

Второй проект режиссера Айзенберга

Двоюродные братья, американцы Дэвид и Бенджи едут в Польшу. Их бабушка перед смертью пожелала, чтобы внуки нашли корни своей семьи и осознали, что пережили евреи во время Холокоста, а потому оплатила им совместный тур в Европу. У родственников совершенно разный подход к жизни: если невротик Дэвид ко всему относится крайне серьезно и записывает слова гида-британца Джеймса в блокнотик, то свободолюбивый Бенджи не хочет слушать скучные лекции и стоять с постным лицом. Он считает, что историю нужно изучать с душой, с эмоциями, и предлагает всей туристической группе попробовать его метод. Окружающим кажется, что Бенджи - классный и веселый парень, душа компании, но Дэвид знает, что полгода назад его брат совершил попытку суицида.

Кадр из фильма "Настоящая боль" Фото: Netflix/AP/picture alliance

Второй полнометражный режиссерский проект Джесси Айзенберга "Настоящая боль" продолжает семейную тему его крайне неудачного дебюта 2022 года "Когда ты закончишь спасать мир". В первом фильме женщина, сыгранная Джулианной Мур, во время работы в шелтере для жертв домашнего насилия знакомится с 17-летним парнем и вкладывает в него всю свою душу, пока ее сын, популярный интернет-певец, пытается понравиться однокласснице, посещающей политические собрания школьников. В "Когда ты закончишь спасать мир" между двумя родственниками царит абсолютное непонимание, при том, что они друг на друга похожи: оба большие эгоисты-невротики, не способные хоть на секунду задуматься о своих и чужих чувствах.

Возможно, трагикомедия "Когда ты закончишь спасать мир" могла бы понравиться зрителям и критикам, потому что внутри кино есть ценная и важная мысль (хотя и донесенная "в лоб"), если бы не два главных героя, похожие поведением на множественные альтер эго режиссера Вуди Аллена в его бесчисленных фильмах. Говорливость, надменная ирония, появление режиссера в кадре и еврейская тема делают из Айзенберга духовного продолжателя Аллена, который понимал, что его постоянно иронизирующим и ноющим киноотражениям нужен второстепенный, балансирующий персонаж (им чаще всего становится любовный интерес героя). В "Настоящей боли" используется тот же самый подход, только за оболочкой комедии Айзенберг прячет драму о личной и чужой боли.

О Холокосте - через контраст между общественным и личным

Каждый год выходит множество картин о Холокосте. Лишь некоторым из них удается сказать что-то новое, а не заново вязать те же веревки. Проблема не в исследованности темы и огромном количестве клише - любое драматизирование опошляет огромную трагедию, упрощает ее до банальностей. Кажется, что Джесси Айзенберг понимал, что ему нельзя повторяться, и снова снимать историческое кино с серьезной (или не совсем) миной - до него уже управились, время картин типа "Жизнь прекрасна" и "Пианист" прошло.

Киран Калкин получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана Фото: Chris Pizzello/Invision/AP/picture alliance

Суть своего подхода режиссер показывает через Бенджи (прекрасная роль Кирана Калкина), который на еврейском кладбище объясняет экскурсоводу, что нельзя говорить о таких событиях без чувств и с лицом, будто вы лично пережили трагедию - нужны современные слова, а не подражание. "Настоящая боль" - это удачная попытка найти свежую интонацию, кино на изъезженную тему в формате бадди-муви, где братья курят траву, пьют и дурачатся как малые дети. Юмор - это конечно же наносное, прикрытие.

Дэвид и Бенджи отличаются не только подходом к жизни, они полные противоположности во всем. Один богатый, другой - безработный, первый живет с женой и детьми в шикарной квартире, а второй тоскует в подвале у родителей. На протяжении всей картины Дэвид пытается поговорить с Бенджи и обсудить, что произошло несколько месяцев назад, он не хочет скрывать своих чувств. Разговор совсем не идет, поэтому Дэвид срывается на общем ужине и малознакомым людям изливает душу. Контраст между общественным и личным, как люди по-разному ощущают собственные и чужие страдания - основная линия фильма, его постоянно дребезжащая струна.

Кадр из фильма "Настоящая боль" Фото: Searchlight Pictures via AP/picture alliance

Вопросы о том, зачем люди присваивают чужие переживания и примеряют на себя чьи-то страдания, глубоко интересуют Джесси Айзенберга. Множественные ответы он находит не только в главных героях, но и в других участниках тура: недавно расставшаяся с мужем Марша отвлекается от своих проблем на "чужое" горе, а принявший иудаизм темнокожий руандиец Элоге не только приобщается к истории выбранной им религии, но и видит в Холокосте "зеркало" геноцида тутси. Различные точки зрения помогают Айзенбергу показать, какие дистанции выбирают люди в отношении к трагедии, что они через нее переживают и как ее для себя использует.

Может показаться, что режиссер "Настоящей боли" циничен и иногда посмеивается над теми, кто искренне горюет над событиями, которые их никак не коснулись. Это не совсем так. Если дебют Джесси Айзенберга "Когда ты закончишь спасать мир" был механически выверен и напоминал заведенную танцующую игрушку, то в "Настоящей боли" много неровностей, выражающих личные переживания проблемы. Может быть, он хотел вместе со своими персонажами легко и с уважением поговорить о Холокосте, но сам "пасует" - как только компания оказывается в концлагере, лучезарность кино исчезает, посетители исторического места замолкают, на их глазах проступают слезы. Джесси Айзенберг верит в силу истории, что она существует, что ее можно нащупать, и также предлагает не отдаваться полностью под ее влияние. Потому что в конце концов человек останется один на один с собой, и своя боль окажется намного ярче и выразительней чужой.