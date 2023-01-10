"На Западном фронте без перемен" борется за "Золотой глобус"

Антивоенная работа немца Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен" входит в число фаворитов премии "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". DW побеседовала с режиссером.

До недавнего времени роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) "На Западном фронте без перемен" был экранизирован только на английском языке. Уроженец Вольфсбурга Эдвард Бергер (Edward Berger) поставил перед собой задачу сделать немецкоязычную интерпретацию произведения. С конца октября 2022 года ее можно посмотреть на стриминг-сервисе Netflix.

Некоторые критики хвалят новую экранизацию, считая ее успешной антивоенной драмой. Другие же порицают Бергера за то, что режиссер придумал новые сюжетные линии и в то же время убрал некоторых персонажей и ключевые сцены. Среди номинантов на кинопремию "Золотой глобус" творение немца считается фаворитом в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Входит картина Бергера и в список претендентов на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", вручение которой состоится 12 марта.

Эдвард Бергер Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

"Фильм актуальнее, чем когда-либо"

Роман Ремарка, опубликованный отдельной книгой в 1929 году, рисует портрет поколения, которое сразу после школьной скамьи увлеченно марширует на фронт, чтобы в конце в концов быть перемолотым в смертоносной мясорубке Первой мировой войны. Для немецкого режиссера эта тема сегодня, спустя столетие после Первой мировой, столь же актуальна. А во времена растущего популизма и национализма даже актуальнее, чем когда-либо.

Приступая к съемкам три года назад, Бергер был обеспокоен политическими настроениями как в Европе, так и в мире, рассказывает он в беседе с DW. "Брекзит" в Соединенном Королевстве, правое правительство в Венгрии, сдвиг вправо в США, Франции и Германии, а также рост популярности праворадикалов во многих странах Европы. Вдруг такие гаранты мира как ЕС, подарившие нам беззаботную жизнь на 70 лет, оказались под угрозой", - отмечает режиссер.

Раньше Бергер и представить себе не мог риторику ненависти в речах глав правительств или народных избранников. "Эта риторика просачивается на улицы. В метро, по пути на работу, я краем уха улавливаю слова, которые могли бы звучать и в Германии 1930-х: "Ангелу Меркель следовало бы поставить к стенке", - говорит немецкий режиссер.

Подобное возрождение популизма и национализма стало для режиссера основной причиной выпустить антивоенную экранизацию Ремарка. "Настало время снять фильм, которым напоминает нам, что атмосфера перед Первой мировой войной, возможно, не слишком отличалась, что мы вновь пришли туда, где уже были однажды, даже если и думали, что эти времена никогда не вернутся", - говорит он в интервью DW.

Экранизация в Германии спустя 93 года после выхода книги

Роман Ремарка в 1929 году стал одним из шедевров в истории немецкой литературы. Годом позднее в США появилась первая экранизация, удостоенная двух "Оскаров". В 1979 году произведение было перенесено на экран во второй раз. И вот - третья экранизация и первая - на немецком языке.

Картина рассказывает о молодом солдате на Первой мировой Фото: Netflix/Zumapress/picture alliance

Но почему так поздно? "В американских и британских фильмах обязательно есть герои, - говорит Бергер, - однако в немецком военном фильме героев быть не может".

"Америка была втянута в Первую мировую, Англия защищалась", - добавляет режиссер. Это оставило совершенно разную коллективную память у людей, в том числе кинематографистов, выросших в этих странах.

"Каждое решение зависит от эмоций. Поскольку я вырос в Германии, стране, где в историях о войне говорится не о гордости и чести - как, возможно, в Англии или Америке - а о вине, стыде и ответственности перед историей, то естественно, что эта версия "На западном фронте без перемен" совершенно не похожа на своих предшественников из Англии и Америки", - отмечает Бергер.

Действие фильма происходит на Западном фронте Первой мировой войны Фото: Netflix/Zumapress/picture alliance

В американских военных фильмах персонажа-немца можно застрелить, потому что он является "плохим парнем". С другой стороны, в немецких военных картинах "всякая смерть - плохая смерть", указывает режиссер.

Рассказать старую историю по-новому

Критикам, говорящим, что его работа, в отличие от картин 1930 и 1979 годов, основана на первоисточнике в небольшой степени, Бергер отвечает: "Сам Ремарк однажды заметил: "Книга - это книга. А когда ее экранизируют - получается совершенное новое средство". Кинематографисты могут позволить себе свободу. Вот и работа Бергера - переосмысление. "Первая мировая война была более 100 лет назад. Сегодня у нас совершенно иной взгляд на нее", - говорит он.

Разумеется, Бергер и его команда старались по возможности ориентироваться на сюжет и персонажей романа Ремарка. И все же немецкого режиссера прежде всего интересовали внутренние конфликты основного персонажа, Пауля Боймера (Paul Bäumer), на которых Бергер и сосредоточился.

Первая экранизация романа "На западном фронте без перемен" 1930 года режиссера Льюиса Майлстоуна получила две премии "Оскар" Фото: United Archives/picture alliance

"Молодой Пауль Боймер идет на войну с воодушевлением. Он верит, что в силу своей невинности, своей молодости станет героем. Однако он очень быстро понимает, что все, чему он научился в Германии, ничего не стоит в грязи войны. Он теряет душу и превращается в машину для убийств. И у него нет возможности когда-нибудь вернуться туда, откуда он пришел", - вот как Бергер обобщает основную тему романа и цитирует предисловие Ремарка: "Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов".

На протяжении фильма его протагонист грубеет, превращаясь из воодушевленного новобранца в солдата, травмированного войной. "Если человек и не потеряет на войне свою жизнь, то потеряет свою душу", - так считает и Бергер.

Эрих Мария Ремарк переработал в романе собственный военный опыт Фото: dpa/picture-alliance

Даниэль Брюль и Компьенское перемирие

Съемочная команда ввела в повествование новую сюжетную линию, в которой Даниэль Брюль (Daniel Brühl) играет немецкого политика Маттиаса Эрцбергера (Matthias Erzberger). Он проясняет отчасти бюрократический абсурд войны и упорядочивает события с точки зрения современной истории.

Эрцбергер, который после отречения германского императора Вильгельма II от престола подписал в Компьенском лесу под Парижем соглашение с Францией о перемирии, представляет для режиссера очень важную фигуру в истории страны. "Сегодня, благодаря привилегии истории, мы знаем, к чему привело подписание этого перемирия. К тому, что военные позднее использовали Эрцбергера в качестве козла отпущения, обвиняя его в поражении в войне", - говорит создатель фильма. В августе 1921 года политик был убит националистами.

Переговоры о перемирии служат в картине Бергера средством достижения задумки автора, показывая, что конфликт продолжал тлеть и после окончания войны.

Первая мировая была лишь началом. "К тому времени погибли уже 17 миллионов солдат. А спустя 15 лет безумие лишь усугубилось", - говорит режиссер. Кроме того, как он отмечает, у Ремарка, когда он писал свой роман перед Второй мировой войной, еще не было полной картины трагических событий XX века.

В компании фильмов из Аргентины, Европы, Индии и Южной Кореи

В нынешнем году за "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" борются пять картин. Соперниками работы Бергера выступают историческая драма Сантьяго Митре "Аргентина, 1985", драма бельгийца Лукаса Донта "Близко", детектив южнокорейского кинорежиссера Пака Чхан-ука "Решение уйти" и индийский боевик RRR. Сам немецкий режиссер не сможет присутствовать на церемонии вручения, поскольку занят съемками картины об избрании папы римского с участием Рэйфа Файнса, Стэнли Туччи, Джона Литгоу и Изабеллы Росселлини.

Новая экранизация романа Ремарка вместе с 15 другими картинами представлена и в шорт-листе премии "Оскар" в аналогичной категории "Лучший фильм на иностранном языке". Уже 24 января в Голливуде объявят финальные пятерки номинантов в каждой категории.

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