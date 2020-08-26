 ′′Довод′′ Нолана вышел на экраны: почему этот фильм спасет киноиндустрию? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

''Довод'' Нолана вышел на экраны: почему этот фильм спасет киноиндустрию?

Новый фильм культового режиссера Кристофера Нолана "Довод" вышел на экраны кинотеатров в 70 странах мира. Это первое кинособытие такого уровня со времени начала пандемии.

Джон Дэвид Вашингтон

В главной роли - Джон Дэвид Вашингтон

Новый и 11-й по счету фильм Кристофера Нолана "Довод" ("Tenet") вышел на экраны кинотеатров в 70 странах мира (Западная Европа, Австралия и т.д.). В кинотеатрах США и России картину можно будет увидеть с 3 сентября.

Почему именно на этот фильм возложена почетная миссия по спасению мировой киноиндустрии? Потому что кино снял Кристофер Нолан - культовый режиссер, умеющий удовлетворить и любителей блокбастеров, и тонких ценителей сложных сценарных хитросплетений. Еще до пандемии эту картину называли событием 2020 года, а теперь, когда коронавирус на пару месяцев лишил кинотеатры возможности заработать, "Довод", от которого ждут и большого кассового успеха, просто обречен на то, чтобы стать главным фильмом сезона.

Кристофер Нолан

Кристофер Нолан - сценарист, продюсер и режиссер фильма "Довод"

До сих пор все громкие премьеры пришлось проводить в режиме онлайн, чтобы показом на стриминговых платформах заработать хоть какие-то деньги. Но для Нолана стриминг - не вариант. Дату выхода на экраны переносили именно потому, что ждали, когда люди снова смогут пойти в кинотеатры. Потому что такое кино, как "Довод", смотреть можно и нужно только там.

Блокбастер и артхаус одновременно

Кристофера Нолана нередко сравнивают со Стэнли Кубриком. Он относится к редкому "виду" режиссеров, способных объединить два, казалось бы, плохо соединяемых мира. Он снимает экстремально зрелищное, полное технических трюков кино, от которого невозможно оторваться ни на минуту. Но и истинные ценители артхауса находят в его картинах то, что ищут: сложно закрученный и небанальный сюжет, массу подводных камней и дополнительных смыслов.

Элизабет Дебики и Кеннет Брана. Кадр из фильма Довод

Элизабет Дебики и Кеннет Брана. Кадр из фильма "Довод"

Нолан по-хорошему болен кинематографом и использует все имеющиеся в наличии старые и новые технические возможности. В интервью немецкому журналу Der Spiegel он заявил: "Молодые люди, на которых мы тестировали "Довод", были буквально в шоке от того, что они увидели на экране. А ведь для создания некоторых эффектов мы частично использовали технику времен немого кино!" Нолан любит снимать на настоящих улицах, а не в павильонах. Он - не фанат компьютерной графики, ценит "настоящие" эффекты и традиционные методы их создания.

Каждый найдет в фильме что-то свое: Эстония, Украина, Россия

"Довод" снимали в нескольких странах, в том числе - в Эстонии: жители и ценители Таллина точно узнают на экране улицы любимого города. Речь в картине идет, в частности, о захвате террористами Киевского оперного театра. Нашлось в "Доводе" место и нехорошему русскому олигарху, сыграл которого британо-ирландский актер Кеннет Брана. В свою очередь роль телохранителя олигарха досталась популярному российскому актеру Юрию Колокольникову, которого западная киноиндустрия оценила после его участия в "Игре престолов".

Актер Юрий Колокольников

Актер Юрий Колокольников

Зрители, давно соскучившиеся по большим экранам, получат все, о чем только могли мечтать. "Довод" - это и шпионский триллер, и крутой боевик, и научная фантастика. Есть здесь и суперагенты калибра 007, которые должны спасти планету, и всемогущие представители вселенского зла. Но не стоит думать, что в фильме все так просто. Сюжет, философия и герои намного сложнее, чем представляется на первый взгляд. Вообще немецкие критики рекомендуют посмотреть картину не один раз - чтобы оценить все достоинства фильма. На "не один раз" рассчитывают и владельцы кинотеатров, давно не зарабатывавшие больших денег из-за пандемии коронавируса.

На экране супергерои разрешают мировой кризис за 2,5 часа. Остается только надеяться, что и кризис киноиндустрии удастся преодолеть быстро, а мощный толчок в правильном направлении даст новый фильм Кристофера Нолана.

Смотрите также:

  • Остров Скеллиг-Майкл

    Реальные декорации для блокбастеров

    Последние джедаи в Ирландии

    14 декабря в мировой кинопрокат выходит фильм "Звездные войны. Последние джедаи". Некоторые сцены восьмого эпизода фантастической киносаги были сняты на скалистом острове Скеллиг-Майкл. Крутой утес к западу от побережья графства Керри также был местом съемок картины "Звездные войны: Пробуждение силы", что превратило этот памятник природы в магнит для туристов.

  • Космопорт Мос-Эспа

    Реальные декорации для блокбастеров

    "Звездные войны" в Тунисе

    Космопорт Мос-Эспа на пустынной планете Татуине в галактике "Звездных войн" на самом деле называется Онг Джемел и находится на юго-западе Туниса. Здесь Люк Скайуокер познакомился с контрабандистом Ханом Соло, это родина Дарта Вейдера. Сегодня это место паломничества для фанатов культовой саги остро нуждается в спасении.

  • Звездные войны

    Реальные декорации для блокбастеров

    В ожидании джедаев

    Раньше сюда приезжало немало поклонников киносаги. Но угроза терактов отпугнула туристов. Кроме того, декорации, созданные из дерева и папье-маше, частично разрушены или засыпаны песчаной дюной. Активисты пытаются спасти искусственный город. Два года назад они нашли деньги на то, чтобы вывезти отсюда 40 тысяч тонн песка, а сейчас в рамках кампании Save Mos Espa собирают средства на реставрацию.

  • Хоббитон

    Реальные декорации для блокбастеров

    В гостях у хоббитов

    Почти вся кинотрилогия Питера Джексона "Властелин колец" была снята в Новой Зеландии. Город Матамата на Северном острове был съемочной площадкой для Хоббитона, а позднее Шира из трилогии "Хоббит". Толпы туристов приезжают посмотреть на деревню хоббитов. Удовольствие не из дешевых, но входной билет за 75 евро их не останавливает.

  • Игра престолов: крепость Ловриенац

    Реальные декорации для блокбастеров

    "Игра престолов": крепость Ловриенац

    Окруженный морем и овеянный романтикой хорватский Дубровник отлично подходит в качестве кулис для фильмов в жанре фэнтези. В сериале "Игра престолов" средневековый Старый город превращен в Королевскую гавань. Возвышающаяся на скале крепость Ловриенац сыграла роль резиденции Баратеонов и Ланнистеров.

  • Королевский тракт

    Реальные декорации для блокбастеров

    На автобусе по Королевскому тракту

    Северная Ирландия - важное место съемок "Игры престолов". Аллея Дарк Хеджес со старинными буками в графстве Антрим была превращена в Королевский тракт и относится к самым фотографируемым достопримечательностям в регионе. В 40 минутах езды от Белфаста расположена крепость Уорд, в блокбастере - Винтерфелл, родовой замок дома Старков. Сегодня в эти места предлагают туры на автобусе и велосипеде.

  • Дамба Верзаска

    Реальные декорации для блокбастеров

    Банджи-джампинг как в бондиане

    Долина Верзаска в италоязычной части Швейцарии показана в фильме "Золотой глаз". Местная дамба - известная площадка для банджи-джампинга. С нее агент 007 Джеймс Бонд совершает эффектный прыжок. Примерно за 220 евро этот трюк могут повторить все желающие. 220 метров - не самая большая высота для любителей адреналина, зато можно почувствовать себя кинозвездой.

  • Девилс-Тауэр в штате Вайоминг

    Реальные декорации для блокбастеров

    Мистическая гора

    Стивен Спилберг прославил на весь мир этот вулканический памятник природы, расположенный посреди холмистого ландшафта американского штата Вайоминг. В научно-фантастическом фильме "Близкие контакты третьей степени" люди, после контакта с пришельцами, лепят и рисуют нечто наподобие пирамиды, их тянет как магнитом к "Башне дьявола". Гора Девилс-Тауэр - по сей день святыня для местных индейцев.

  • Путь на платформу 9 ¾

    Реальные декорации для блокбастеров

    Путь на платформу 9 ¾

    На лондонском вокзале Кингс Кросс можно наблюдать странную сцену: туристы пытаются пройти через стену, смеются и фотографируются у исчезающей в стене тележки. Здесь проходит граница между двумя мирами - людей и волшебников. В фильмах о Гарри Поттере юные маги проникали через кирпичную стену на платформу 9 ¾, где садились на экспресс в Хогвартс.

  • Фонтан у Белладжио

    Реальные декорации для блокбастеров

    Фонтан у "Белладжио"

    После того, как команда талантливых мошенников под руководством Дэнни Оушена (Джордж Клуни) ограбила казино в пятизвездочном "Белладжио", они стоят и наслаждаются танцующими фонтанами у отеля. Эту сцену из "Одиннадцати друзей Оушена" можно пережить в Лас-Вегасе - во время шоу фонтанов, которое устраивают ежедневно и совершенно бесплатно.

  • Майя-Бэй

    Реальные декорации для блокбастеров

    Кошмарная утопия

    В приключенческой драме "Пляж" молодой американец Ричард думает, что нашел рай посреди кристально чистых вод Индийского океана. О том, что его иллюзия превратится в кошмар, он и не подозревает. Бухта Майя-Бэй находится на необитаемом таиландском острове Пхи-Пхи-Ле. Она стала известной благодаря фильму с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Не без последствий…

  • Пляж бухты Майя-Бэй

    Реальные декорации для блокбастеров

    Утраченная идиллия

    Из-за толп туристов, приезжающих сюда посмотреть на место съемок, позаниматься дайвингом или просто погреться на солнышке, сейчас от внешнего мира здесь не спрятаться. С тех пор, как 17 лет назад на киноэкраны вышел "Пляж", ажиотаж не спадает.

  • Островок-скала Ко-Тапу

    Реальные декорации для блокбастеров

    По следам агента

    Более умиротворенная атмосфера в заливе Пхангнга к северо-востоку от Пхукета. 30-метровый островок-скала Ко-Тапу фигурирует в фильме про агента 007 "Человек с золотым пистолетом". На его фоне отснята сцена финальной дуэли Джеймса Бонда (Роджер Мур) со злодеем Скарамангой (Кристофер Ли).

    Автор: Зильке Вюнш, Татьяна Вайнман


Контекст

Канны: стриминг вместо дефиле

Престижный Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса. Но кинорынок работал. Что такое Marché du Film и для чего он нужен?  

Кинофестивали в эпоху короны

Обычно в это время на Лазурном берегу Франции проходит самый важный в мире киносмотр. Но из-за коронавируса Канны полностью отменили. Другие фестивали находят альтернативы и извлекают из кризиса пользу для будущего.  

Коронавирус - не помеха автокинотеатрам (фото)

Во время пандемии коронавируса в Германии закрыто (почти) все, куда немцы обычно ходят в свободное время. Однако для любителей кино есть альтернатива.  

Отказ Берлинале от женских и мужских призов навредит актрисам?

Немецкая общественная организация Pro Quote Film раскритиковала инициативу кинофестиваля Берлинале за намерение вручать актерские призы без гендерного разделения.  

Руководитель Берлинале: Киноиндустрию ждут колоссальные изменения

Дитер Косслик подвел итоги 18-летнего руководства Берлинале. С 2001 года число зрителей кинофестиваля выросло втрое, заявил его многолетний руководитель в интервью DW.  

Лучшие фильмы об эпидемиях, или Как успокоиться на карантине

Каждый вечер после просмотра новостей в эти дни вам так и хочется включить фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться? Если это про вас, то изучите нашу подборку!  

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлинале: старт фестиваля и скандальный фильм из РФ в главном конкурсе  

Кинокритик Антон Долин о хорошем и плохом кино и успокоительном броме для Путина и Навального  

Вавилон-Берлин третий сезон: как отбирали актеров на съемки в сериале  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW