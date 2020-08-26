''Довод'' Нолана вышел на экраны: почему этот фильм спасет киноиндустрию?

Новый и 11-й по счету фильм Кристофера Нолана "Довод" ("Tenet") вышел на экраны кинотеатров в 70 странах мира (Западная Европа, Австралия и т.д.). В кинотеатрах США и России картину можно будет увидеть с 3 сентября.

Почему именно на этот фильм возложена почетная миссия по спасению мировой киноиндустрии? Потому что кино снял Кристофер Нолан - культовый режиссер, умеющий удовлетворить и любителей блокбастеров, и тонких ценителей сложных сценарных хитросплетений. Еще до пандемии эту картину называли событием 2020 года, а теперь, когда коронавирус на пару месяцев лишил кинотеатры возможности заработать, "Довод", от которого ждут и большого кассового успеха, просто обречен на то, чтобы стать главным фильмом сезона.

Кристофер Нолан - сценарист, продюсер и режиссер фильма "Довод"

До сих пор все громкие премьеры пришлось проводить в режиме онлайн, чтобы показом на стриминговых платформах заработать хоть какие-то деньги. Но для Нолана стриминг - не вариант. Дату выхода на экраны переносили именно потому, что ждали, когда люди снова смогут пойти в кинотеатры. Потому что такое кино, как "Довод", смотреть можно и нужно только там.

Блокбастер и артхаус одновременно

Кристофера Нолана нередко сравнивают со Стэнли Кубриком. Он относится к редкому "виду" режиссеров, способных объединить два, казалось бы, плохо соединяемых мира. Он снимает экстремально зрелищное, полное технических трюков кино, от которого невозможно оторваться ни на минуту. Но и истинные ценители артхауса находят в его картинах то, что ищут: сложно закрученный и небанальный сюжет, массу подводных камней и дополнительных смыслов.

Элизабет Дебики и Кеннет Брана. Кадр из фильма "Довод"

Нолан по-хорошему болен кинематографом и использует все имеющиеся в наличии старые и новые технические возможности. В интервью немецкому журналу Der Spiegel он заявил: "Молодые люди, на которых мы тестировали "Довод", были буквально в шоке от того, что они увидели на экране. А ведь для создания некоторых эффектов мы частично использовали технику времен немого кино!" Нолан любит снимать на настоящих улицах, а не в павильонах. Он - не фанат компьютерной графики, ценит "настоящие" эффекты и традиционные методы их создания.

Каждый найдет в фильме что-то свое: Эстония, Украина, Россия

"Довод" снимали в нескольких странах, в том числе - в Эстонии: жители и ценители Таллина точно узнают на экране улицы любимого города. Речь в картине идет, в частности, о захвате террористами Киевского оперного театра. Нашлось в "Доводе" место и нехорошему русскому олигарху, сыграл которого британо-ирландский актер Кеннет Брана. В свою очередь роль телохранителя олигарха досталась популярному российскому актеру Юрию Колокольникову, которого западная киноиндустрия оценила после его участия в "Игре престолов".

Актер Юрий Колокольников

Зрители, давно соскучившиеся по большим экранам, получат все, о чем только могли мечтать. "Довод" - это и шпионский триллер, и крутой боевик, и научная фантастика. Есть здесь и суперагенты калибра 007, которые должны спасти планету, и всемогущие представители вселенского зла. Но не стоит думать, что в фильме все так просто. Сюжет, философия и герои намного сложнее, чем представляется на первый взгляд. Вообще немецкие критики рекомендуют посмотреть картину не один раз - чтобы оценить все достоинства фильма. На "не один раз" рассчитывают и владельцы кинотеатров, давно не зарабатывавшие больших денег из-за пандемии коронавируса.

На экране супергерои разрешают мировой кризис за 2,5 часа. Остается только надеяться, что и кризис киноиндустрии удастся преодолеть быстро, а мощный толчок в правильном направлении даст новый фильм Кристофера Нолана.

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