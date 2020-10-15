Фильм "А завтра весь мир" выдвинут от Германии на премию "Оскар"

Политическая драма "А завтра весь мир" ("Und morgen die ganze Welt") выдвинута от Германии на премию Американской киноакадемии "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Об этом сообщила в среду, 28 октября, организация German Films, представляющая немецкий кинематограф за рубежом.

Экспертное жюри выбрало киноленту "А завтра весь мир" из 10 претендентов. Это фильм немецкого режиссера Юлии фон Хайнц (Julia von Heinz), участвовавший в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля - 2020. Главная героиня ленты, студентка-юристка Луиза сближается с левыми антифашистскими кругами на фоне роста правых настроений. В борьбе с неонацистами ее новые друзья считают возможным применять насилие, и Луизе предстоит решить, как далеко она сама готова зайти.

Выдвижение на "Оскар" еще не означает окончательной номинации на премию. Американская киноакадемия составит шорт-лист кандидатов из пяти зарубежных фильмов. Ожидается, что это решение объявят 5 февраля 2021 года. Вручение "Оскара" запланировано на 25 апреля будущего года.

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