Филиппинские и китайские корабли "столкнулись" в море

Филиппинская сторона утверждает, что два ее корабля "получили повреждения" после столкновения с китайскими судами.

Китайские и филиппинские корабли "столкнулись" в Южно-Китайском море во время противостояния в районе спорных территорий между двумя государствами. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила береговая охрана Китая.

Как заявил представитель береговой охраны КНР Гэн Юй, филиппинское судно "намеренно столкнулось" с китайским после того, как "корабли береговой охраны Филиппин (...) незаконно вошли в воды у рифа Сяньбин на островах Наньша без разрешения китайского правительства". В ответ на это, по словам представителя, "береговая охрана Китая приняла меры по борьбе с филиппинскими судами в соответствии с законом". Гэн также призвал филиппинцев "немедленно прекратить свои нарушения и провокации".

В свою очередь, филиппинская сторона заявила, что в результате столкновения с китайскими судами повреждения получили два ее корабля. А пресс-секретарь Совета безопасности страны Джонатан Малайя сказал, что действия его страны "по отстаиванию своих прав" в Южно-Китайском море не являются провокационными.

Территориальный конфликт между Филиппинами и Китаем

Инцидент произошел вблизи Второй отмели Томаса, расположенной в Южно-Китайском море. Он расположен примерно в 200 километрах от филиппинского острова Палаван и более чем 1000 километрах от китайского Хайнаня и является спорной территорией. Через этот район проходят важные торговые пути между Китаем и Индийским океаном, а также находятся залежи полезных ископаемых.

Весной 2024 года глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино, выступая в Сиднее, заявил, что Вашингтон обеспокоен действиями Китая в Южно-Китайском море. Односторонние шаги Пекина по установлению контроля над этим районом Акилино назвал "опасными, незаконными и дестабилизирующими регион".

В августе 2024-го представитель Министерства национальной обороны КНР Чжан Сяоган, комментируя совместное патрулирование, проведенное в этом районе США, Филиппинами, Австралией и Канадой, обвинил филиппинскую сторону в сговоре со странами за пределами региона.