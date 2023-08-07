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Филиалы "Дождя" - в перечне "нежелательных организаций"

Александра Иванова
5 мин. назад

Минюст исполнил решение Генпрокуратуры РФ, утверждающей, что зарубежные юрлица "Дождя" "дискредитируют органы госвласти РФ" и распространяют недостоверные сведения о войне в Украине.

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Студия телеканала "Дождь" в Москве (фото из архива)
Студия телеканала "Дождь" в Москве (фото из архива)Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/imago

Филиалы телеканала "Дождь" в Латвии и Нидерландах были включены Минюстом РФ в перечень "нежелательных организаций" в России. Об этом сообщается в понедельник, 7 августа, на сайте ведомства. Речь идет об обоснованных Натальей Синдеевой организациях SIA TV Rain и TVR Studios B.V.

25 июля решение признать "нежелательными" в России латвийский и нидерландский филиалы "Дождя" приняла Генпрокуратура РФ. По ее утверждению, телеканал распространяет материалы экстремистских организаций ФБК и "Штабы Навального", а также террористических организаций, "иностранных агентов" и других "нежелательных организаций".

Кроме того, в прокуратуре считают, что оба юрлица "Дождя" - SIA TV Rain и TVR Studios B.V - дискредитируют органы власти РФ, распространяют "фейки" о войне в Украине и поддерживают людей и организации, объявленные "иностранными агентами".

Судьба телеканала "Дождь" после начала войны в Украине

Телеканал "Дождь" был заблокирован в России через несколько дней после начала войны в Украине и, как и многие другие независимые СМИ, был вынужден прекратить работу. В июне 2022 года стало известно, что телеканал получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали журналисты ряда независимых российских изданий. В июле телеканал объявил, что возобновляет вещание.

В начале декабря, однако, Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала "Дождь" из-за "угрозы нацбезопасности" после слов ведущего Алексея Коростелева о том, что на канале служащим ВС РФ "смогли помочь, например с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте".

22 декабря 2022 года на сайте нидерландского регулятора Commissariaat voor de Media появилось объявление, что он дает разрешение TVR Studios B.V. как коммерческому медиаучреждению на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания через программный канал "ТВ Дождь".

После решения Генпрокуратуры признать "нежелательными организациями" его филиалы в Латвии и Нидерландах телеканал  "Дождь" рекомендовал своим зрителям, поддерживающим редакцию донатами, взвесить риски в зависимости от своей ситуации. Также телеканал сообщил, что отменил все все рекуррентные подписки с российских карт и не будет принимать новые.

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О России издалека: "Дождь", "Новая" и DW во время войны

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