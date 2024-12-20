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Атлетов РФ допустили к квалификации ОИ в нейтральном статусе

Сергей Ромашенко
20 декабря 2024 г.

К квалификации на Олимпиаду допущены фигуристы и конькобежцы из РФ и Беларуси. В ОИ примут участие по одному спортсмену от этих стран в каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке.

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Российская фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине, февраль 2022 года
Российская фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине, февраль 2022 годаФото: Wang Zhao/AFP/Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в олимпийской квалификации сезона 2025/2026 в нейтральном статусе, сообщается в пресс-релизе спортивной организации, обнародованном в пятницу, 20 декабря. В документе говорится, что ISU "отметил мирное участие" нейтральных спортсменов в летней Олимпиаде в Париже и с учетом этого подтверждает приверженность проведению "безопасных, мирных и честных соревнований" в Милане в 2026 году.

К Олимпиаде допустят по одному спортсмену от России и от Беларуси в каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке. Условия участия - тщательная проверка публичных заявлений спортсменов и персонала на предмет поддержки вторжения России в Украину, отсутствие связей и контрактов с военными или любым другим агентством национальной безопасности, а также отсутствие флагов и гимнов.

Спортивных чиновников не пустят на соревнования

Подчеркивается, что никакие мероприятия по-прежнему не должны проводиться на территории России или Беларуси, а чиновникам от спорта, как и раньше, запрещено присутствовать на соревнованиях.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в 2022 году в связи с вторжением России в Украину. С тех пор фигуристы и конькобежцы не были на международных стартах. Единственный шанс для фигуристов попасть на Олимпиаду 2026 года в итальянских Милане и Кортина-дʼАмпеццо - принять участие в отборочном турнире с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине.

 

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