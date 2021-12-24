 Фигуранты второго дела о пожаре в ″Зимней вишне″ получили до 18 лет колонии | Новости из Германии о России | DW | 24.12.2021

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Россия

Фигуранты второго дела о пожаре в "Зимней вишне" получили до 18 лет колонии

Суд в Кемерове вынес решение в отношении четверых фигурантов второго дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек. Обвиняемые получили от 7 до 18 лет колонии.

Пожар в кемеровском ТHЦ Зимняя вишня, 25 марта 2018 года.

Пожар в "Зимней вишне"

Центральный районный суд города Кемерово в пятницу, 24 декабря, вынес приговоры четверым обвиняемым по второму уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня", жертвами которого в 2018 году стали 60 человек.

Бывшую главу управления Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову признали виновной в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей также назначили штраф в 80 миллионов рублей и на 12 лет лишили права занимать должности в госорганах.

Директор строительной компании "ИСК Ресурс", занимавшейся реконструкцией ТЦ, Никита Чередниченко признан виновным в получении взятки и отмывании средств и приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 70,5 миллиона рублей. Сыну Комковой, совладельцу строительной компании Эдуарду Комкову суд назначил за получение взятки 10 лет колонии строгого режима и штраф в 70 миллионов рублей. Бывшая начальница отдела инспекции управления Госстройнадзора Светлана Шенгерей, признанная виновной в злоупотреблении полномочиями, приговорена к 7 годам колонии общего режима.

По версии следствия, в 2013-2014 году Комкова при посредничестве сына и Чередниченко получила взятку в размере 7 миллионов рублей. Взамен застройщик "Зимней вишни" смог реконструировать здание без разрешения на строительство и в нарушение проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Трагедия в торговом центре

25 марта 2018 года в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу были признаны более 450 человек.

В рамках расследования Следственный комитет (СК) возбудил три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек. Восемь фигурантов первого дела, среди которых были пожарные и руководители ТРЦ, в октябре получили от 5 до 14 лет лишения свободы.

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    Пожар начался днем в воскресенье, 25 марта. Его очаг находился на последнем этаже четырехэтажного здания. Местные власти первоначально недооценили масштабы трагедии и попытались их преуменьшить.

  • Russland Kemerowo - Brand in Einkaufszentrum (Imago/TASS/Russian Emergency Situations Ministry)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Тушение пожара продолжалось до поздней ночи

    На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. В некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Более 60 погибших

    По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Страшная трагедия

    Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.

  • Russland Gedenken in Kemerowo nach Brand in Einkaufszentrum (picture-alliance/TASS/K. Kukhmar)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Кемерово: Помним, любим, скорбим...

    Люди целый день несли цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу в сквере, неподалеку от торгового центра.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Родственники подписывают "бумаги о соблюдении секретности"

    В соцсетях 26 марта распространялась информация о якобы "сотнях жертв пожара" и о том, что власти замалчивают реальные цифры. В Следственном комитете России утверждают, что это не так. Вместе с тем, там подтвердили, что родственникам погибших дают на подпись "бумаги о соблюдении секретности". Это делается во исполение уголовно-процессуального законодательства, заявляют в СК.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/S. Gavrilenko)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    На трагедию откликнулись в регионах России и в мире

    На трагедию в Кемерово откликнулись в других регионах России и в мире. В Ингушетии объявили трехдневный траур по погибшим. Во вторник, 27 марта, акция солидарности запланирована у памятника Пушкину в центре Москвы. Соболезнования россиянам среди прочих выразили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй и представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Автор: Екатерина Венкина


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