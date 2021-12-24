Фигуранты второго дела о пожаре в "Зимней вишне" получили до 18 лет колонии

Центральный районный суд города Кемерово в пятницу, 24 декабря, вынес приговоры четверым обвиняемым по второму уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня", жертвами которого в 2018 году стали 60 человек.

Бывшую главу управления Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову признали виновной в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей также назначили штраф в 80 миллионов рублей и на 12 лет лишили права занимать должности в госорганах.

Директор строительной компании "ИСК Ресурс", занимавшейся реконструкцией ТЦ, Никита Чередниченко признан виновным в получении взятки и отмывании средств и приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 70,5 миллиона рублей. Сыну Комковой, совладельцу строительной компании Эдуарду Комкову суд назначил за получение взятки 10 лет колонии строгого режима и штраф в 70 миллионов рублей. Бывшая начальница отдела инспекции управления Госстройнадзора Светлана Шенгерей, признанная виновной в злоупотреблении полномочиями, приговорена к 7 годам колонии общего режима.

По версии следствия, в 2013-2014 году Комкова при посредничестве сына и Чередниченко получила взятку в размере 7 миллионов рублей. Взамен застройщик "Зимней вишни" смог реконструировать здание без разрешения на строительство и в нарушение проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Трагедия в торговом центре

25 марта 2018 года в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу были признаны более 450 человек.

В рамках расследования Следственный комитет (СК) возбудил три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек. Восемь фигурантов первого дела, среди которых были пожарные и руководители ТРЦ, в октябре получили от 5 до 14 лет лишения свободы.

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