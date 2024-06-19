Фигуранты дела об убийстве Моторолы осуждены на долгие сроки

Один из обвиняемых в убийстве командира сепаратистов Моторолы приговорен к пожизненному лишению свободы, еще трое - к срокам от 12 до 17 лет. Один из подсудимых заявил в суде, что его подвергали пыткам.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил четырех граждан Украины к лишению свободы на сроки от 12 лет до пожизненного, признав их виновными в шпионаже и убийстве одного из командиров самопровозглашенной "ДНР" Арсена Павлова, известного по позывному Моторола. О решении суда сообщила в среду, 19 июня, Генпрокуратура РФ.

Пожизненное заключение назначено Александру Погорелову, которого обвиняли в том, что он с лета 2014 года передавал спецслужбам Украины данные о военных объектах на оккупированной территории Донецкой области. Следствие утверждает, что 2016 году Погорелов установил взрывное устройство на крыше лифта в доме, где жил Павлов, командовавший на тот момент пророссийским батальоном "Спарта". При взрыве лифта погибли Моторола и его телохранитель.

Погорелову также инкриминировали попытку убийства военнослужащего самопровозглашенной "ДНР" Алексея Выдрина в гостинице в Макеевке и подготовку к нападению на первого главу "ДНР" Александра Захарченко.

Накануне оглашения приговора Александр Погорелов заявил в последнем слове, что сотрудники спецслужб сепаратистов подвергали его пыткам.

Еще три фигуранта этого дела приговорены к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима: Александр Тимошенко осужден на 12 лет, Василий Чурилов - на 13, Артем Ена - на 17 лет.

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.