Фигуранты дела об убийстве Моторолы осуждены на долгие сроки

Фигуранты дела об убийстве Моторолы осуждены на долгие сроки19 июня 2024 г.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил четырех граждан Украины к лишению свободы на сроки от 12 лет до пожизненного, признав их виновными в шпионаже и убийстве одного из командиров самопровозглашенной "ДНР" Арсена Павлова, известного по позывному Моторола. О решении суда сообщила в среду, 19 июня, Генпрокуратура РФ.
Пожизненное заключение назначено Александру Погорелову, которого обвиняли в том, что он с лета 2014 года передавал спецслужбам Украины данные о военных объектах на оккупированной территории Донецкой области. Следствие утверждает, что 2016 году Погорелов установил взрывное устройство на крыше лифта в доме, где жил Павлов, командовавший на тот момент пророссийским батальоном "Спарта". При взрыве лифта погибли Моторола и его телохранитель.
Погорелову также инкриминировали попытку убийства военнослужащего самопровозглашенной "ДНР" Алексея Выдрина в гостинице в Макеевке и подготовку к нападению на первого главу "ДНР" Александра Захарченко.
Накануне оглашения приговора Александр Погорелов заявил в последнем слове, что сотрудники спецслужб сепаратистов подвергали его пыткам.
Еще три фигуранта этого дела приговорены к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима: Александр Тимошенко осужден на 12 лет, Василий Чурилов - на 13, Артем Ена - на 17 лет.
В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.