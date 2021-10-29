 Фигуранты дела о пожаре в ″Зимней вишне″ получили до 14 лет колонии | Новости из Германии о России | DW | 29.10.2021

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Россия

Фигуранты дела о пожаре в "Зимней вишне" получили до 14 лет колонии

Суд в Кемерово вынес решение в отношении восьми фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек. Обвиняемые получили от 5 до 14 лет колонии.

Пожар в Зимней вишне, март 2018

Пожар в "Зимней вишне", март 2018

Заводский районный суд Кемерово в пятницу, 29 октября, вынес обвинительные приговоры восьмерым обвиняемым по первому уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня", в результате которого в 2018 году погибли 60 человек.

Самый большой срок - 14 лет лишения свободы - получила гендиректор компании-владельца ТРЦ Юлия Богданова. Управляющую "Зимней вишней" Надежду Судденок приговорили к 13 с половиной годам колонии. Технический директор ТРЦ Георгий Соболев получил 11, а охранник Сергей Антюшин - 8 лет. Все четверо были признаны виновными по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей.

Глава компании "Системный интегратор", обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТРЦ, Игоря Полозиненко приговорен к 6,5 лет колонии, а его подчиненный Александр Никитин - к 5,5 лет. Они признаны виновными по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" Андрей Бурсин и начальник пожарного караула Сергей Генин получили 6 и 5 лет лишения свободы соответственно по статье о халатности.

Некоторые осужденные обжалуют приговор

Адвокаты Богдановой, Судденок и Антюшина заявили, что обжалуют приговор. Адвокат Полозиненко сообщил, что они с подзащитным еще не определились по данному вопросу.

25 марта 2018 года в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу были признаны более 450 человек.

В рамках расследования Следственный комитет (СК) возбудил три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек. Первое уголовное дело суд начал рассматривать в мае 2019 года.

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    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

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    Сотни человек участвуют в спасательной операции

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    Родственники подписывают "бумаги о соблюдении секретности"

    В соцсетях 26 марта распространялась информация о якобы "сотнях жертв пожара" и о том, что власти замалчивают реальные цифры. В Следственном комитете России утверждают, что это не так. Вместе с тем, там подтвердили, что родственникам погибших дают на подпись "бумаги о соблюдении секретности". Это делается во исполение уголовно-процессуального законодательства, заявляют в СК.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/S. Gavrilenko)

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    Автор: Екатерина Венкина


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