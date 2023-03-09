Фигурант дела Сафронова Воронин осужден по статье об измене

Политолог Демури Воронин получил более 13 лет лишения свободы. Он фигурировал в одном из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова, которого также осудили по статье о госизмене.

Политолог Демури Воронин, фигурировавший в резонансном деле журналиста Ивана Сафронова, приговорен к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима по статье о государственной измене (статья 275 УК РФ), сообщили в четверг, 9 марта, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. Как уточнили в пресс-службе, приговор Воронину был вынесен еще 17 февраля.

Политолог был арестован в феврале 2021 года. Он фигурировал в одном из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова, который также был осужден по статье о госизмене. По сведениям "Интерфакса", речь идет об эпизоде, связанном с передачей якобы секретной информации.

Версия следствия

По версии следствия, Сафронов передал Воронину данные о деятельности вооруженных сил РФ в Сирии, которую политолог, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета в Швейцарии и Федеральной разведывательной службы Германии BND.

Защита Воронина дело не комментировала. Адвокаты Сафронова сообщали, что сначала Воронин признал вину, но в суде по делу журналиста утверждал, что оговорил его. В сентябре Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. На момент вынесения приговора журналист, не признавший себя виновным, уже более двух лет провел в СИЗО.

Защита Сафронова подчеркивала, что "секретная" информация, в передаче которой обвиняли журналиста, находилась в свободном доступе. Следствие утверждало, что преследование Сафронова никак не связано с его профессиональной деятельностью. При этом ему предлагали смягчение обвинений в обмен на раскрытие журналистских источников. Приговор Сафронову вступил в силу в декабре 2022 года. В феврале 2023 года журналист был этапирован в колонию в Красноярском крае.

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