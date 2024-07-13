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Фигурант дела о взятках в Минобороны России умер в СИЗО

Алексей Волошинов
13 июля 2024 г.

О смерти в московском СИЗО 52-летнего бизнесмена Игоря Котельникова, которого подозревали в даче взяток чиновникам министерства обороны, сообщила правозащитница Ева Меркачева.

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Бывший замминистра обороны Тимур Иванов (фото из архива)
Арестованный бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, с делом которого связывают Игоря Котельникова (фото из архива)Фото: Russian Defence Ministry/dpa/TASS/picture alliance

Обвиняемый по делу о даче взяток высокопоставленным чиновникам министерства обороны России 52-летний бизнесмен Игорь Котельников умер в московском СИЗО №4. Об этом в своей колонке для газеты "Московский комсомолец" в пятницу, 12 июля, сообщила правозащитница и член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

По ее словам, Котельников умер еще в понедельник, однако подробности его смерти стали известны лишь в пятницу. Утверждается, что ему стало плохо в карцере, и он скончался от остановки сердца. Меркачева утверждает, что в СИЗО №4, где умер бизнесмен, "карцера - самые плохие". "Плохой" она назвала также "практику помещения туда людей иногда по странным основаниям".

Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ писал, что к Котельникову несколько раз приходили сотрудники ФСБ и требовали дать показания против арестованного бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова и его коллег. Якобы после отказа бизнесмена давать показания его отправили в карцер. ВЧК-ОГПУ также сообщал, что спустя два дня нахождения в карцере врачи дали заключение, что Котельников не может содержаться в нем из-за хронических болезней. "Его перевели в камеру, но руководство СИЗО (видимо, по отмашке ФСБ) почти сразу опять отправило его в карцер (там была температура выше 40 градусов), где на утро следующего дня был обнаружен его труп", - говорится в посте.

Котельников фигурирует в деле Тимура Иванова

В апреле 2024 года в Москве арестовали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении особо крупной взятки. Фигурантами по делу также проходят бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Как пишут российские государственные СМИ, Игорь Котельников тоже фигурировал в деле Тимура Иванова, хотя до его смерти об этом нигде не сообщалось.

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