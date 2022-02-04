 Фигурант дела о терактах в московском метро осужден пожизненно | Новости из Германии о России | DW | 04.02.2022

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Россия

Фигурант дела о терактах в московском метро осужден пожизненно

Суд признал подсудимого Магомеда Нурова виновным в совершении терактов и участии в банде. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Цветы и свечи возле станции Лубянка в память о погибших в московском метро, 31 марта 2010 г.

Цветы и свечи возле станции "Лубянка" в память о погибших в московском метро, 31 марта 2010 г.

Военный суд в Москве приговорил фигуранта дела о взрывах на станциях московского метро в 2010 году Магомеда Нурова к пожизненному лишению свободы в колонии общего режима. Второй западный окружной суд признал его в пятницу, 4 февраля, виновным в "участии в преступном сообществе и банде, совершении террористических актов, незаконном изготовлении взрывных устройств", передают корреспонденты российских агентств из зала суда.

Гражданский иск к Нурову Московского метрополитена более чем на 17 млн рублей за покореженные вагоны и ремонт станций удовлетворен полностью. В то же время четыре гражданских иска от потерпевших суд оставил без рассмотрения.

Подсудимый признал вину

Следствие пришло к выводу, что Нуров был связным банды, неоднократно перевозил ее членов на личном автомобиле на встречи, где планировались взрывы в метро, а также укрывал от правоохранительных органов участника терактов. В ходе следствия Нуров полностью признал свою вину.

Нуров был задержан в Дагестане весной 2019 года. В ФСБ РФ утверждали, что он причастен к устроившей теракты в Москве "бандгруппе Вагабова".

В результате взрыва двух бомб, сработавших на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" московского метрополитена 29 марта 2010 года, погибли несколько десятков человек, около 100 пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

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    2017 год: Теракт на концерте в Манчестере

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    Автор: Дмитрий Вачедин


Смотреть видео 01:45

Германия соболезнует жертвам взрыва в московском метро

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