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Фицо пригрозил урезать помощь украинцам из-за транзита газа

Николай Линке
2 января 2025 г.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал прекращение транзита российского газа через Украину "саботажем" со стороны Владимира Зеленского и пригрозил уменьшить помощь украинским беженцам.

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Роберт Фицо в ноябре 2024 года.
Роберт Фицо в ноябре 2024 года.Фото: Balint Szentgallay/NurPhoto/IMAGO

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил уменьшить поддержку украинских беженцев за то, что Киев не продлил соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа через Украину. С такими словами политик выступил в видеообращении, опубликованном в Facebook в четверг, 2 января.

Фицо обвинил Зеленского в "саботаже"

"Я заявляю, что моя партия SMER-SD готова обсуждать и согласовывать в коалиции прекращение поставок электроэнергии и значительное снижение поддержки граждан Украины в Словакии", - публикует перевод речи Фицо со словацкого языка агентство Reuters.

"Единственная альтернатива для суверенной Словакии - это возобновление транзита или требование компенсационных механизмов, которые возместят потерю государственных доходов в размере почти 500 млн евро", - добавил политик.

Он назвал прекращение транзита газа через Украину "саботажем" со стороны Владимира Зеленского. "Президент Украины В. Зеленский начал саботировать государственные финансы Словацкой Республики и наносить ущерб финансовым интересам всего ЕС. Словакия должна показать, что она является суверенной страной", - написал Фицо под видео в Facebook.

Транзит российского газа через Украину остановлен

Со среды, 1 января, "Газпром" полностью прекратил подачу газа через Украину , так как истек пятилетний транзитный договор с "Нафтогазом Украины". В российском концерне заявили, что от продления соглашения отказался Киев, из-за чего тот "лишен технической и юридической возможности" поставлять газ.

Зеленский заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину стало одним из самых больших поражений Владимира Путина. Президент Украины призвал "выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики".

22 декабря, накануне остановки транзита, Фицо посетил Кремль и обсудил с Владимиром Путиным прекращение транзита газа. Это были первые личные переговоры политиков за восемь лет.

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