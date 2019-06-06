 Fiat Chrysler и PSA подтвердили переговоры о слиянии | Экономические новости из Германии | DW | 30.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Fiat Chrysler и PSA подтвердили переговоры о слиянии

Итальяно-американский концерн однажды уже вел переговоры с материнским концерном Opel о слиянии, но они закончились провалом. Теперь FCA предпринимает новую попытку.

Логотип Fiat Crysler на экране

Итальяно-американский автоконцерн Fiat Chrysler (FCA) подтвердил, что он ведет переговоры о слиянии с французским PSA - материнским концерном немецкого автопроизводителя Opel. "Ведутся дискуссии, цель которых - создать одну из ведущих в мире групп в сфере мобильности. В настоящее время добавить к этому больше нечего", - говорится в коротком сообщении FCA, обнародованном утром в среду, 30 октября.

Аналогичное заявление выпустила и группа PSA. Пресс-конференция не планируется.

Контекст

Мировая автоиндустрия начала 2014 год с громкого события: Fiat приобретает полный контроль над Chrysler. Некоторые эксперты сомневаются в успехе союза. DW разбиралась в деталях. (04.01.2014)

Французский владелец немецкого автостроителя представил принципиально новую концепцию развития своей "дочки". Шансы на возвращение в Россию популярного бренда Opel возросли. (09.11.2017)

Накануне американская газета The Wall Street Journal сообщила, что биржевая стоимость FCA и PSA составила бы около 50 млрд долларов. По информации издания, председателем правления новой группы должен стать глава Peugeot Карлос Траварес, а глава административного совета FCA Джон Элканн - внук шефа Fiat Джованни Аньелли - останется на той же должности, но уже в объединенной группе.

Инвестиции в электромобили

PSA выпускает традиционные французские модели Peugeot и Citroёn, а FCA - такие марки, как Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia и Maserati. Автопроизводители в настоящее время находятся под большим давлением, поскольку должны инвестировать в производство автономных и электромобилей.

Fiat Chrysler однажды уже пытался объединиться с французским Renault, чтобы создать третью по величине в мире автогруппу, но переговоры окончились провалом. После многомесячных дискуссий, Fiat Chrysler в июне неожиданно отозвал свою оферту о слиянии.

Смотрите также:

  • Volkswagen Tiguan

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Первое место - Volkswagen Tiguan

    Как показывают опросы, пакетным турам "все включено" большинство немцев предпочитают отпуск "дикарями" на автомобиле. По данным Федерального ведомства автодорожного транспорта (Kraftfahrt-Bundesamt), самые востребованные в Германии - кроссоверы. На первом месте - Volkswagen Tiguan. В этом году на немецком рынке это каждый четвертый проданный автомобиль в сегменте CUV.

  • VW T-Roc

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Второе место - VW T-Roc

    Длина этого кроссовера от Volkswagen - 4,2 метра, что соответствует размерам VW Polo. По дизайну он обошел всех своих сородичей. Эксперты считают эту модель самой инновационной по внешнему виду из всей линейки Volkswagen. В Германии за первые шесть месяцев 2019 года прошли регистрацию 31302 единицы VW T-Roc.

  • BMW X1

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Третье место - BMW X1

    Этот автомобиль производства концерна BMW особой изящностью не отличается. Зато просторный салон и вместительный багажник делают его удобным для путешествий. Немаловажно и то, что BMW X1 входит в число бюджетных кроссоверов. В Германии в первом полугодии 2019 года зафиксировано 20281 его новых регистраций - на 17 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

  • Ford Kuga

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Четвертое место - Ford Kuga

    Около 24 тысяч евро стоит этот кроссовер. Однако несмотря на доступную цену, за первые шесть месяцев 2019 года в Германии зарегистрировано лишь 19573 его продаж - на 16 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее. Впрочем, тут нет ничего удивительного: покупатели просто ждут выхода кроссовера Ford Kuga третьего поколения, который появится уже в этом году.

  • Mercedes GLC

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Пятое место - Mercedes GLC

    При длине 4,7 метра GLC компактным не назовешь, да и его базовая цена в 46 000 евро также больше подходит для кроссоверов среднего класса. За первую половину 2019 года у GLC зафиксировано 17018 новых регистраций - на 16 % меньше, чем в предыдущем году. Но как автомобиль для служебного пользования он по-прежнему популярен: в сегменте коммерческих автомобилей доля GLC составляет 70 процентов.

  • Skoda Karoq

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Шестое место - Skoda Karoq

    Модель Karoq, кроссовер от Skoda, быстро стал бестселлером в Германии. 15599 новых регистраций зарегистрировано у Karoq в первой половине 2019 года - на 54 процента больше, чем за тот же период предыдущего года. И это неудивительно: базовая цена в 22 500 евро Karoq относительно низкая для 4,4-метрового кроссовера.

  • Seat Ateca

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Седьмое место - Seat Ateca

    Выпустив Ateca, испанская дочерняя компания VW явно не промахнулась: в период с января по июнь 2019 года у Ateca зафиксировано 14 957 новых регистраций в Германии, что на 40 процентов превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года.

  • Ford Ecosport

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Восьмое место - Ford Ecosport

    Предпринятые два года назад шаги по модернизации и рестайлингу модели Ford Ecosport окупились: продажи кроссовера от компании Ford в первой половине 2019 года резко подскочили. Ford Ecosport - единственный автомобиль длиной 4,10 метра, у которого в Германии зафиксировано 14664 новых регистраций. Это на 64 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

  • Dacia Duster

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Девятое место - Dacia Duster

    Длина модели Dacia Duster, детище фирмы Dacia, дочерней компании Renault, - 4,3 метра, а базовая цена - всего 11000 евро. А вот данные по расходу топлива у Dacia Duster не особо отличаются от конкурентов. В первой половине 2019 года 13908 покупателей выбрали этот кроссовер, и были это в основном частные лица. В сегменте коммерческих авто доля Dacia Duster составляет всего 15 процентов.

  • BMW X3

    Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

    Десятое место - BMW X3

    Ни миниатюрным, ни дешевым этот разработанный в Германии и собранный в США кроссовер не назовешь: его длина - 4,7 метра, а цена - 45000 евро. Тем не менее, он достаточно популярен среди покупателей автомобилей в Германии: в период с января по июнь 2019 года здесь было зафиксировано 13507 новых регистраций BMW X3.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 02:23

Крупнейший автогигант мира может появиться в результате слияния Fiat Chrysler и Renault (30.05.2019)

Контекст

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

Большинство немцев отправляются в отпуск не по путевкам, а "дикарями" на автомобилях. И особенно востребованы в Германии кроссоверы. Какие же именно? (30.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Крупнейший автогигант мира может появиться в результате слияния Fiat Chrysler и Renault (30.05.2019)  

Когда мир откажется от двигателя внутреннего сгорания?  

Fiat полностью выкупил американский Chrysler  

Также по теме

Symbolbild Fiat Crysler Renault Fusion

Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault 06.06.2019

Для слияния Fiat Chrysler и Renault в настоящий момент во Франции отсутствуют необходимые политические предпосылки, сообщили представители FCA.

Lee Iacocca ist gestorben

В США скончался "автомобильный гений" Ли Якокка 03.07.2019

Бывший глава корпораций Ford и Chrysler Ли Якокка умер в Калифорнии в возрасте 94 лет. В компаниях заявили о кончине одного из лидеров мировой автомобильной индустрии.

FIFA Fußball-WM 2018 | Achtelfinale | Uruguay vs. Portugal | Cristiano Ronaldo

Сотрудники Fiat Chrysler проведут забастовку из-за трансфера Роналду 11.07.2018

Работники итальянского предприятия Fiat Chrysler сочли, что 117 млн евро за переход Роналду - непозволительная сумма в условиях, когда сотрудники "годами ожидают повышения зарплаты".

Реклама

Самые читаемые

"Северный поток - 2" замер в ожидании новостей из Дании  

Дефицит дальнобойщиков в Германии: женщины садятся за руль  

Поезд с ядерными отходами отправился из ФРГ в Россию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно